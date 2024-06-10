Murat Bakan- Ali Yerlikaya buluşması ve 7 soru

CHP kabinesinin İçişleri Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bugün saat 12.00'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek.

Buluşma tarihinin açıklandığı önceki gün Yerlikaya 12 ilde 5 barona operasyon yapıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

Recep Özyıldız

Elebaşılığını Recep Özyıldız’ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü, Türkiye’de geçen yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi. Suç örgütünün en büyük özelliği, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili olarak ‘aile yapılanması’ kurmuş.

İbrahim Kurtar

Kurtar suç örgütünün günümüze kadar yapılan çalışmalarda lider ve yönetim kadrosu deşifre edildi. Suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerine nakledilen eroin maddesi sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, yapılan çalışmalarda Rusya ve Hollanda ülkelerinde ele geçirilen 372 kg eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

Hayalet Orhan

2014 yılında Yunanistan açıklarında 2 ton 100 kilogram eroin taşıyan gemi, Yunan polisi tarafından yakalandı.

Bu olaydan 10 gün sonra da yine Yunanistan’ın Pire şehrinde bir depoda saklanan 1 ton uyuşturucu daha bulundu.

Uyuşturucunun sahipleri iddiaya göre Orhan ve İlhan Ünğan ile Çetin Koç’tu.

Bu kişiler, uyuşturucunun yakalanmasından Naci Şerifi Zindaşti’yi sorumlu tuttu. Zindaşti, kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni öldürüldü.

Orhan Ünğan ve kardeşi İlhan Ünğan ile Çetin Koç’un, ölüm emrini verdikleri iddia ediliyor. Orhan Ünğan’ın, iki cinayetten yargılamaları sürüyor.

Orhan Ünğan, 2023’te ismini “Mert” olarak değiştirdi.

Selim Işık

Ünğan’a yapılan operasyonda yakalanan “Tilki Selim” lakaplı eski baronlardan Selim Işık da dikkat çeken isimlerden.

Selim Işık, Ünğan’ın liderliğini yaptığı suç örgütünde tüm saha operasyonlarının yönetimlerinden sorumlu isimlerden biri.

Eroin kaçakçısı “Tilki Selim”, Susurluk’un kilit isimlerinden “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 adet taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Aydın Razaki

Limanlar Kralı lakaplı Razaki’nin Orta Doğu’dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve paraları yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı tespit edildi. Razaki ismi Seçil Erzan davasında hazırlanan MASAK raporunda da geçmişti.

Bugün bir araya gelecek olan Murat Bakan’ın şu soruları Yerlikaya’ya sormasını rica ediyorum: