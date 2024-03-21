Murat Boz Beşiktaş'a imza attı

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Boz Beşiktaş'a imza attı
Şarkıcı Murat Boz Beşiktaş'ın kuruluşuna imza atan Miralay Muhittin Akyüz'ü oynadı.

Ünlü sanatçı Murat Boz, sevdiği takım Beşiktaş'ın kuruluş yıldönümü anısına hazırlanan özel bir kısa filmde rol aldı.

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Filmde, Beşiktaş'ın ilk resmi kaydını yapan Miralay Muhittin Akyüz karakterine hayat verdi.

"Bir Tavırdır Beşiktaş" adlı bu yapımda, aynı zamanda kulübün kurucu başkanı Mehmet Şamil Şhaplı ve üç dönem başkanlık yapmış, sicil defterinde ilk sırada yer alan Fuat Balkan gibi önemli isimler de anlatıldı.

Filmde, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlere saygı duruşu yapıldı.

Murat Boz, Beşiktaş'ın siyah ve beyaz renklerini temsil eden "Siyah şehitlerimizin yası, beyaz geleceğimizin ışığı" sözleriyle anlam kattı.

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