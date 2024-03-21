Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şikeci diyen AKP Trabzon adayının bir konuşması daha ortaya çıktı

Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olayların ardından Trabzonspor'a destek için düzenlenen basın toplantısına; AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'in sözleri damga vurmuştu.

Genç; Beşiktaş ve Fenerbahçe için "şikeci" ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Metin Genç, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" demişti.

Bu sözler Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırırken, AKP'ye yakın isimlerden gazeteci Cem Küçük de Ahmet Metin Genç'e tepki göstermişti.

AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şu anda Ortahisar Belediye Başkanı olan Genç; Ağustos 2023'te Trabzonspor’un 56. kuruluş yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda (Meydan Parkı) düzenlenen etkinliğe katılmış.

Genç burada yaptığı konuşmada; Fenerbahçe için çok daha ağır sözler sarf etmiş:

"Allah ömür verdiği sürece, bu dil bu ağızda olduğu sürece ve bu parmaklar yazdığı sürece şike ve Fener kelimelerini yan yana kullanmaya devam edeceğim. Şikeci takım dediğim için Fenerbahçe’nin avukatları 6 kez beni savcılığa şikâyet ettiler, 16 defa da CİMER’e şikâyet ettiler. Ama büyük bir gururla savunmalarımın en sonuna 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor’dur yazdım.”