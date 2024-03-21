PFDK kararları açıklandı. Dikkat çeken Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Disiplin Kurulu bugünkü toplantısında aldığı kararları duyurdu.

PFDK olaylı geçen ve tüm Türkiye'nin merakla sonuçlarını beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair hiçbir kararı almaması dikkat çekti.

PFDK kararları ise şöyle:

1- EYÜPSPOR Kulübü sporcusu SAMUEL SAIZ ALONSO ’nun, 16.03.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.–ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN 134 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 113-114-115 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.03.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TUZLASPOR A.Ş. görevlisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK ’un, 17.03.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK–TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BOLUSPOR Kulübünün, 17.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK–BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü kaleci antrenörü ALİ HIDIR KURT’un, 17.03.2024 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-MOTOLUX 68 AKSARAY BLD. SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,