Murat Kurum: 3 puan öndeyiz

Murat Kurum, TV100'de yayınlanan Özel Röportaj programında Gürkan Hacır, Cansu Canan Özgen ve Başak Şengül'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurum, anketlerle ilgili soruyu da cevapladı.

Kurum, anketlere ilişkin, "Ham olarak 3 puan öndeyiz ama bunu dağıttıkları zaman 2 puana kadar getirdik." bilgisini paylaştı. Kurum, oy oranının 44 küsur gözüktüğünü, rakibinin oy oranının ise 42'lerde olduğunu belirtti.

Kurum, araştırmalarda yüzde 8 ila 15 arasında kararsız seçmen göründüğünün aktarılması ve sahada muhalif seçmenin kendisine karşı tutumu, muhalif ve kararsız seçmenin kendisine neden oy vermesi gerektiğinin sorulması üzerine, aslolan İstanbul'da huzurlu, güvenli yaşamaksa kararsız seçmenin de sandık başına gittiğinde "Burada trafik çilesini kim bitirir? Depremle ilgili bu işin tecrübeli ismi kimdir?" kıyasını yapacağını ifade etti.

"379 KİLOMETRE RAYLI SİSTEMİ 650 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununa ilişkin bilgiler veren Kurum, "5 yılda Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metronun 5 katını açmış." ifadesini kullandı.

Haziran 2019 sonrası İstanbul'da 145,7 kilometre metro açıldığını kaydeden Kurum, bunun 81,8 kilometresini Ulaştırma Bakanlığının, kalan 63,9 kilometrenin 18 kilometresini İBB'nin yaptığını, 45,9 kilometresinin de önceki AK Parti döneminde yapıldığını aktardı.

"BUNLAR BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞLERE BİLE SAHİP ÇIKIYORLAR"

5 yıl içinde açılan metro hatlarına 2019 öncesi ve sonrasında yapılan katkı oranlarına ilişkin verileri de tablo halinde paylaşan Kurum, "Bunlar bizim yaptığımız işlere bile sahip çıkıyorlar. Rahmetli Kadir (Topbaş) abi döneminde temelini attığımız işleri, 'Ben yaptım' diyerek, yalan söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"Yeni açılanların hepsiyle birlikte 379 kilometre metro hattı açılmış oldu. Biz bu 379’u 650 kilometreye çıkaracağız." diyen Kurum, Beylikdüzü TÜYAP'tan binen vatandaşın kesintisiz şekilde Boğaz'ı geçip Söğütlüçeşme'ye ve Cevizli'ye gidebileceğini dile getirdi.

Yılda 55 kilometre metro yapacaklarını bildiren Kurum, İstanbul ulaşımında metro gitmeyecek tek ilçe kalmayana kadar çalışacaklarını vurguladı.

Metrobüsün yükünü almak ve oradaki çileyi bitirmek için bu raylı sistemi yapacaklarını ifade eden Kurum, metrobüsteki yolcu sayısının şu an 2019'la aynı olduğunu, sıkıntının anlayıştan kaynaklandığını söyledi.

TAKSİ SORUNU 6 AYDA ÇÖZÜLECEK

Murat Kurum, İstanbul'un taksi sorununu ise 6 ayda çözeceğinin altını çizdi. Kadınlara ve gençlere yönelik projelerine de değinen Kurum, dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul Havalimanına kazandıracaklarını kaydetti.