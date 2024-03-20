Murat Kurum: İstanbul'un gücünü kullanacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, KRT TV’deki Seçim Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak 31 Mart’taki yerel seçime kendi adayıyla giren Yeniden Refah Partisi’nin seçmenine seslendi.

CHP Genel Başkanı’nın Kur’an kurslarındaki çocuklar için ‘Orta Çağ zihniyeti’ dediğini hatırlatan Kurum, “Yeniden Refah Partili seçmenimiz sandığa gittiğinde, ‘CHP’li anlayıştan bize ne katkı sağlandı?’ diye düşünecektir. Vereceği oyun kime yarayacağını düşünerek, iradesini sandığa yansıtacaktır” dedi.

“BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖR"

Kürt seçmenle sorunlarının olmadığını belirterek, İstanbul’daki 16 milyonun oyuna talip olduğunu vurgulayan Murat Kurum, “Bizim kırmızı çizgimiz terör. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Konuyu farlı alanlara çekmeye çalıştıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

"YETKİSİNİN OLMADIĞI ŞEYİ GÜNDEME TAŞIYORLAR"

CHP yönetiminin ekonomi üzerinden yerel seçimleri manipüle ettiğini söyleyen Murat Kurum, “Biz emekli maaşını ya da ekonomik şartları oylamıyoruz. CHP bu seçimi kazandığında, emekli maaşı artacak mı? Yetkisinin olmadığı şeyi gündeme taşıyorlar. İşi yerelden genele taşımak, bu süreci sabote etmektir” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’UN GÜCÜNÜ KULLANACAĞIM"

Devletin desteğini alarak İstanbulluların beklediği hizmetleri yapacağının altını çizen Murat Kurum, “Çatlasa da patlasa da devletimizin desteğiyle milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. İstanbul hepimizin. İstanbul’un gücünü kullanacağım, hangi bakanlıktan, ne almam gerekiyorsa onu koparıp geleceğim” açıklamasında bulundu.