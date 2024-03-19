Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlarda adı geçen AKP’li vekil sessizliğini bozdu

Kaynak: T24
Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlarda adı geçen AKP’li vekil sessizliğini bozdu
TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen kayıtlarda adı geçen AKP Milletvekili Adem Yeşildal, iddiaları yalanladı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını çekme kararı almasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

TİP’in kararı sonrası suç duyurusunda bulunan ve adaylıktan çekilmediğini açıklayan Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'ın da ismi geçti.

AKP’Lİ YEŞİLDAL’DAN İDDİALARA YANIT

Yeşildal, kayıtlarda Zan'la konuştuğu öne sürülen kişinin kullandığı, "AK Parti İl başkanlığı tuvaletinden arıyorum" ifadesine dikkat çekti.

T24'e konuşan Yeşildal, Zan ile temaslarının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İddiaları reddediyorum. İlgili kişileri tanımam, hiçbir temasım olmadı. İsmim geçtiği için de bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yalan olduğu şuradan belli. Hatay’da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan’la da öncesinde de bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim."

"3 MİLYON TL DEĞİL, DOLAR"

Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen ve TİP'in adaylığı geri çekmesine neden olan ses kayıtlarında şu diyaloglar yer alıyor:

Turgay Kocakaya: Gökhan, 3 milyon tamam değil mi? Net, yani sıkıntı yok. Bana teslim edilecek.

Gökhan Zan: Neden 5 demedin?

Turgay Kocakaya: Devam ederim, ben bir teklifte buldum. Sana sormadan bir şey diyemedim ki.

Gökhan Zan: ‘5 istiyorum’ de.

Turgay Kocakaya: Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığı’ndayım. İçeride AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk ve Adem Yeşildağ var. Gündüz konuştuğumuzu konuştum. Adaylıktan çekilme asla olmayacak, ben zaten bunu garantiye aldık, dedim. Üç milyon veriyorlar. Kuzenim orada şunu söyledi, ‘ Ya bir pozisyon falan ama pozisyondan kasıt ne? Spor bakanlığı mı, işte belediye mi, yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey’ dediler.

Gökhan Zan: Abi, şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’la ilgili de olabilir. Mesela Hatayspor’u alırsak, Hatayspor’un orada sportif direktörü, CEO’su, başkanı gibi olabilir.

Turgay Kocakaya: Tamam canım. O kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler baya iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim, onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani.

Gökhan Zan: Aynen aynen.

Turgay Kocakaya: Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar.

Gökhan Zan: Tamam, sen hallettin ama benim haberim yok.

Turgay Kocakaya: Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii.

Gökhan Zan: Herhalde, neyi soruyorsun abi, iyi misin sen?

Turgay Kocakaya: Ya 3 milyon TL değildir, dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı?

İlgili Haberler
Murat Kurum lehine çekilecek mi? Erbakan’ın damadından flaş açıklamalar
Fatih Portakal'dan Gökhan Zan’a destek: Yapmaz böyle bir şey bu Deepfake, sahtedir
Erkan Baş'tan ‘Gökhan Zan’ açıklaması: Arkadaşlarımıza ‘Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş
Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. 3 milyonu beğenmeyip 5 milyon dolar istemiş
Gökhan Zan olayının perde arkası. TİP adaylıktan çekti Gökhan Zan yola devam dedi
TİP ‘kayıtlar doğru’ dedi, ellerindeki Gökhan Zan'a ait ses kaydı deşifre oldu
Gökhan Zan'dan TİP logolu paylaşım. 'Çok net söylüyorum adayım ve çekilmiyorum'
Gökhan Zan "Zan" altında. 3 milyon teklif etmişler "5 milyon olmaz mı" demiş
Son dakika... Gökhan Zan'dan flaş adaylık açıklaması
Son dakika... TİP Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Son Haberler
Murat Kurum lehine çekilecek mi? Erbakan’ın damadından flaş açıklamalar Siyaset
Murat Kurum lehine çekilecek mi? Erbakan’ın damadından flaş açıklamalar
İsrail askerinin Kuran'ı yırttığı görüntüler infial yarattı Dünya
İsrail askerinin Kuran'ı yırttığı görüntüler infial yarattı
Haiti'de çeteler arasında çatışma: 10 ölü Dünya
Haiti'de çeteler arasında çatışma: 10 ölü
İran'da askeri hareketlilik Dünya
İran'da askeri hareketlilik
Moldova seçmeni AB üyeliğini oylayacak Dünya
Moldova seçmeni AB üyeliğini oylayacak
İsrail ile Hamas arasında müzakereler Katar'da resmen başladı. Esir takası olacak mı? Dünya
İsrail ile Hamas arasında müzakereler Katar'da resmen başladı. Esir takası olacak mı?