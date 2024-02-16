Mürettebatın ölmeden önceki son istekleri. 6 saat boyunca sular gemiye dolarken bekletilmişler

Kaynak: DHA
Mürettebatın ölmeden önceki son istekleri. 6 saat boyunca sular gemiye dolarken bekletilmişler
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki mürettebat bile bile ölümü beklemiş. Videoyu çeken mürettebat, 6 saattir aynı yerde beklediklerini söylerken, kaptan ve armatörün sular gemiye dolana kadar yardım istemediği iddia edildi.

Marmara Denizi’nde dün sabah saat 06. 32 sıralarında acil kod uyarısı veren ardından batan kargo gemisi "Batuhan A" adlı gemide çalışan bir mürettebatın geminin içinde kurtarılmayı beklerken ailesine kaydettiği bir video ortaya çıktı.

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BİLE BİLE ÖLÜMÜ BEKLEMİŞLER

Kaydedilen görüntüde geminin mürettebatı, 6 saattir aynı yerde beklediklerini belirtirken, bekledikleri yardım gelmeyince "Allahım yardım et" dediği, gemiye ise herhangi bir yardımın 6 saat boyunca ulaşmadığı görülüyor. Öte yandan kaptan ve armatörün sular gemiye dolana kadar yardım istemediği iddia edildi.

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