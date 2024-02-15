Batan geminin yağcısı iki gün önce inmiş

Kaynak: Haberdenizde.com
Batan geminin yağcısı iki gün önce inmiş
Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin açıklanan mürettebat listesinde yer alan Yağcı Doğuşcan Yaylak'ın gemiden iki gün önce ayrıldığı öğrenildi.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan taşıdığı mermerlerle Bursa’nın Gemlik ilçesine seyir halindeyken İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A adlı geminin mürettebat listesinde bulunan ve iş bulduğu için yayınladığı teşekkür video kaydı ortaya çıkan Yağcı Doğuşcan Yaylak’ın gemiden iki gün önce ayrıldığı tespit edildi.

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Alınan bilgiye göre, Yağcı Doğuşcan Yaylak daha büyük bir gemiye geçmek için iki gün önce ayrıldığını ifade ederek, “Aslında kal dediler. Kalabilirdim de ama niyeyse kalmadım ve Gemlik’te gemiden ayrıldım. Yerime başka bir arkadaş geldi ama onu hiç görmedim. Umarım gemideki arkadaşlarımızdan iyi haberler alırız” diye konuştu.

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"KURTULDUĞUMA SEVİNEYİM Mİ? ARKADAŞLARIMA ÜZÜLEYİM Mİ?"

Haberleri görenlerin kendisini aramaya başladığını söyleyen Yaylak, “İkinci hayatım diye sevineyim mi, arkadaşlarımdan haber alamadığım için üzüleyim mi. Ne düşüneceğimi şaşırdım” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Geminin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

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İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

"Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.

Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.

Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir.

Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

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