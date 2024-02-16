Batan gemiden 2 gün önce ayrılan yağcı Doğuşcan Yaylak'ın neden gittiği ortaya çıktı! Kalması için çok ısrar etmişler

Kaynak: milliyet.com.tr
Batan gemiden 2 gün önce ayrılan yağcı Doğuşcan Yaylak'ın neden gittiği ortaya çıktı! Kalması için çok ısrar etmişler
Marmara Denizi'nde 15 Şubat sabahı batan 'Batuhan A' isimli gemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak’ın daha iyi bir iş bulduğu için gemiden ayrıldığı ortaya çıktı.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü gemideki mürettebatı arama çalışmaları devam ederken, kayıp mürettebatın isimleri de belli oldu. kaybolduğu söylenen Doğuşcan Yaylak'tan açıklama geldi.

Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

GEMİDEN 2 GÜN ÖNCE AYRILDI

Kaybolduğu söylenen ve gemide yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak’tan ise açıklama geldi. Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre, Yaylak’ın Batuhan A gemisinden 2 gün önce ayrıldığı ortaya çıktı. Yaylak'ın daha iyi bir iş bulduğu için gemiden ayrıldığı öğrenildi.

KALMASI İÇİN ISRARCI OLMUŞLAR

Gemiden ayrılırken aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık’ın kendisine kalması konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Doğuşcan Yaylak, kendisinin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

"İZİNE GİDİYORUM DİYE AYRILDIM"

Arkadaşları için çok üzgün olduğunu ifade eden Yaylak, gemide çektiği son görüntüleri de paylaştı. 2 gün öncesine kadar gemide olduğunu ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Yaylak, "'Ben büyük gemiye gitmek istiyorum' dediğimde, 'Son seferi yapalım, öyle git' dediler. İzine gidiyorum diye ayrıldım, çıkarken onun için listede adım yazıyor. Uyandım bir baktım gemi batmış, ben de uyanınca haberi aldım. Benim yerime başka bir yağcı arkadaş gelecekti, ben onu görüp tanımadan gemiden ayrıldım. Adını bilmiyorum. Emniyet'e bilgi verdim, beni görüntülü aradılar. Hangi kamarada kim kalıyor diye konuştuk ve onlara krokiyi çizdim" dedi.

HERKES ÖLDÜ BİLİYOR

Tüm ailesinin kendisini öldü bildiğini belirten Yaylak, "İzinlerimiz tamdı zaten, izin almasak çıkamayız. Yaşlı gemi ama kötü havalarda da çıkıyorduk. 2021’deki kazada ben yoktum. Eski gemi olduğu için su almış olabilir. Düne kadar arkadaşlarımla konuşuyordum, birden yok oldular. Stajyer yağcı Ahmet de gemideydi. O da kayıplar arasında." diye konuştu.

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