Müsavat Dervişoğlu emekli için yapılması gerekeni açıkladı: İktidara tam destek veririz

Emeklilerin kök maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere dayanarak, emeklilerin kök maaşlarına yüzde 24,73 oranında bir artış yapılması bekleniyor.

Bu zam, özellikle kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

Hükümet yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve herhangi bir kararın henüz alınmadığını belirtiyorlar.

Emeklilerin maaşlarına yapılacak bu zam, ekonomik refahın artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

“TAM DESTEK VERİRİRİZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca emekli vatandaş için iktidara çağrıda bulundu.

Emekliler için atılacak her adıma destek vereceklerini belirten Dervişoğlu, “İktidara çağrımdır; Emeklilerimizi yeterince mağdur ettiniz. Ancak en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşımızı "Kök maaş" illüzyonu ile açlığa mahkum ettiniz. Bu mağduriyeti bir nebze hafifletmek için bir adım atmaya, ilave iyileştirme yapmaya mecbursunuz. İYİ Parti olarak bu konuda yapılacak düzenlemeye tam destek vermeye hazırız.” İfadelerini kullandı.