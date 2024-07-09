Şortlu kıza parkta taciz: Senin bacaklarını görmemek için…

Üzerinde sweat ve şort giyip, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için parka giden genç bir kız, yine parkta çocuklarıyla bulunan başka bir kadın tarafından taciz edildi.

“BACAKLARINIZI GÖRMEK ZORUNDA DEĞİL”

Genç kızla tartışan kadın, “Ben çocuklarımı bu şekilde yetiştirmek istemiyorum. Benim çocuklarım sizi görmesin diye uzaklaştırmaya çalışıyorum. Benim çocuklarım küçük yaştan itibaren haram görmedi ve sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil” diye konuştu.

“KENDİ ÇOCUĞUN BELKİ BÖYLE GİYİNİYOR SENDEN HABERSİZ”

Kadına cevap verirken bir yandan da cep telefonuyla o anları kayıt alan genç kız, “Gelip beni taciz edemezsiniz, giyimim beni ilgilendirir. Çocuklarınız bunlar mı? Çocuklarınız kaç yaşında? Senin kendi çocuğun belki böyle giyiniyor senden habersiz” ifadelerini kullandı.