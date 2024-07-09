Şortlu kıza parkta taciz: Senin bacaklarını görmemek için…

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Şortlu kıza parkta taciz: Senin bacaklarını görmemek için…

Arkadaşlarıyla parka giden genç bir kız, başka bir kadın tarafından şort giydiği ve bacakları gözüktüğü için taciz edildi.

Üzerinde sweat ve şort giyip, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için parka giden genç bir kız, yine parkta çocuklarıyla bulunan başka bir kadın tarafından taciz edildi.

t2.jpg

“BACAKLARINIZI GÖRMEK ZORUNDA DEĞİL”

Genç kızla tartışan kadın, “Ben çocuklarımı bu şekilde yetiştirmek istemiyorum. Benim çocuklarım sizi görmesin diye uzaklaştırmaya çalışıyorum. Benim çocuklarım küçük yaştan itibaren haram görmedi ve sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil” diye konuştu.

t3.jpg

“KENDİ ÇOCUĞUN BELKİ BÖYLE GİYİNİYOR SENDEN HABERSİZ”

Kadına cevap verirken bir yandan da cep telefonuyla o anları kayıt alan genç kız, “Gelip beni taciz edemezsiniz, giyimim beni ilgilendirir. Çocuklarınız bunlar mı? Çocuklarınız kaç yaşında? Senin kendi çocuğun belki böyle giyiniyor senden habersiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Erdoğan’ın 40 yıllık arkadaşı ifşa etti! Mehmet Büyükekşi’yle ilgili bomba iddia
Muhalefetten 1 vekil daha AKP’ye geçiyor! CHP’lileri çok kızdıracak gelişme
Erdoğan’ın masasındaki emekli zammı ortaya çıktı! İmzalarsa hesaplara bu rakam yatacak
Kılıçdaroğlu 1 yıl sonra kum saatiyle kameralar karşısına geçti: Bana ajan diyenler…
Müsavat Dervişoğlu emekli için yapılması gerekeni açıkladı: İktidara tam destek veririz
UEFA’dan Erdoğan'a tartışma yaratan sansür
Son Haberler
Mehmet Büyükekşi dönemi bitiyor Spor
Mehmet Büyükekşi dönemi bitiyor
Türkiye Avrupa’da en düşük maaşın verildiği ülke oldu. Hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Ekonomi
Türkiye Avrupa’da en düşük maaşın verildiği ülke oldu. Hani Avrupa bizi kıskanıyordu?
Camdan içeri Cüneyt Arkın gibi atladı! Dalgınlığının bedelini canıyla ödüyordu Yaşam
Camdan içeri Cüneyt Arkın gibi atladı! Dalgınlığının bedelini canıyla ödüyordu
HGS'ye gelecek zam beli oldu. Araç sahipleri hazır olun Ekonomi
HGS'ye gelecek zam beli oldu. Araç sahipleri hazır olun
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmemişti! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası Gündem
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmemişti! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası
Aziz Yıldırım Trabzon'da yaz okulu açtı Spor
Aziz Yıldırım Trabzon'da yaz okulu açtı
Nagehan Alçı yeni sevgilisini açıkladı Gündem
Nagehan Alçı yeni sevgilisini açıkladı