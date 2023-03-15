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Muslera'nın performansı büyülüyor

2011 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten Muslera'nın performansı dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:49
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Muslera fırtına gibi esiyor

Muslera'nın performansı büyülüyor
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12 yıldır Galatasaray'da forma giyen kaptan Muslera, bu dönem boyunca 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu başarılarda büyük rol oynayan Uruguaylı eldiven Muslera, bu sezonki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA KUSURSUZ PERFORMANS
Trabzonspor maçındaki sakatlığını kısa sürede atlatıp eldivenlerine kavuşan 36 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa karşısında da hatasız oynadı. 
Hücum hattındaki yıldızların üstün performansına karşın Muslera, savunmadaki başarılı tabloda ön plana çıktı. Bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtardı.

Sarı-kırmızılılar ile sezon boyunca 22 karşılaşmada forma giyen deneyimli eldiven, bu mücadelelerde 16 gol yerken 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR
Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Muslera, Türkiye'deki geleceğiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
"Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın da Türkiye'nin de bir parçası olmaya devam edeceğim" 

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﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
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