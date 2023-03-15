﻿Muslera'nın performansı büyülüyor

12 yıldır Galatasaray'da forma giyen kaptan Muslera, bu dönem boyunca 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu başarılarda büyük rol oynayan Uruguaylı eldiven Muslera, bu sezonki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA KUSURSUZ PERFORMANS

Trabzonspor maçındaki sakatlığını kısa sürede atlatıp eldivenlerine kavuşan 36 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa karşısında da hatasız oynadı.

Hücum hattındaki yıldızların üstün performansına karşın Muslera, savunmadaki başarılı tabloda ön plana çıktı. Bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtardı.

Sarı-kırmızılılar ile sezon boyunca 22 karşılaşmada forma giyen deneyimli eldiven, bu mücadelelerde 16 gol yerken 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR

Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Muslera, Türkiye'deki geleceğiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın da Türkiye'nin de bir parçası olmaya devam edeceğim"