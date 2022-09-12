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  • Devlet hastanesinde çalışan kadın doktordan şok iddia: Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor 

Devlet hastanesinde çalışan kadın doktordan şok iddia: Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor 

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden yasal ve kaçak Suriyelilerle ilgili şok etkisi yaratan bir iddia daha gündeme atıldı. Devlet hastanesinde çalışan kadın doktor,  "Suriyelilere telefonda vatandaşlık veriliyor" dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:30
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:19
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Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor. Devlet hastanesinde çalışan kadın doktordan şok iddia 

Devlet hastanesinde çalışan kadın doktordan şok iddia: Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor 
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Türkiye'deki yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili sorunların çözümü için en büyük kamuoyunu yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün sosyal medya hesabı üzerinden şoke eden bir "Suriyelilere vatandaşlık" iddiasını paylaştı.

Özdağ'ın bir kamu hastanesinde doktor olarak görevli olduğunu belirttiği kadın doğum uzmanı doktor başından geçen bir olayı anlattığı paylaşımda Suriyelilere telefonla vatandaşlık verildiği iddia edildi.

Videoda skandal iddiayı gündeme getiren kadın doktorun açıklamaları şöyle:

"Bir keresinde bir hastamızın eski kayıtlarına ulaşamamıştık ve sistemi incelediğimizde kendisine yaklaşık 1 hafta önce kendisine vatandaşlık verildiğini gördük. Yeni bir TC Kimlik Numarası vardı ve kendisine sorduğumuzda, yarım Türkçe'siyle "bana sordular vatandaşlık ister misin diye sadece telefonla, ben dedim evet vatandaş oldum" dedi. Cümle olarak biz bunu duyduk."

 

 

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12.09.2022 12:28
Bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerin kemikleri sızlıyor.  
 
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