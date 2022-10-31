İttifak ortağından Erdoğan'ı küplere bindirecek açıklama: Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın mensupları ile birlikte kahvaltı yaptı. Destici, kahvaltı sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Destici, "Cumhurbaşkanı partili olabilir ama önümüzdeki dönemde yeni bir anayasa değişikliği teklifi gelirse burada cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici'nin açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde

" Anayasa değişikliğinden sonra ailenin korunmasına ilişkin bir madde olacak. Bu tamamen Müslüman Türk ailesinin bizim kendi kültürümüze, inancımıza göre; daha doğrusu dünyadaki bütün inanç ve öğretilere göre, evrensel ahlaka göre bir aile yapımız var. Bu da kadın ve erkekten oluşuyor. Bunun korunmasına yönelik. Birtakım sapkın düşüncelerde, bizim inancımıza, kültürümüze ters olan hayat tarzlarından korunmasına yönelik. Müslüman Türk aile hayat tarzına bir müdahale var. Bunu aşağılama var. İstanbul Sözleşmesi'nde de bu türden ifadeler var. Dolayısıyla bizim inancımızı da kültürümüzü de kimse aşağılayamaz. Avrupa'da pek çok ülke de İstanbul Sözleşmesi'ni ya imzalamadı ya da sonradan çıktı. Dolayısıyla ben bu gelecek Anayasa değişikliği teklifinde en önemlisinin başörtüsü ile ilgili bir düzenleme ve ikincisinin de Türk aile yapısının korunması.”

“HEPİMİZİN ORTAK GURURU, KIVANCI”

(TOGG'a ilişkin) 60 yıl önce yarım kalan bir hayali Türkiye, cumartesi günü gerçekleştirmiş oldu. Bu millet olarak hepimizin ortak gururu, kıvancı. Ben de gerçekten büyük bir gurur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunda büyük katkısı var. Çünkü teşvik eden, gündeme getiren başka Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), konsorsiyum üyelerini teşvik eden bizatihi kendisi oldu... Gayet sessiz, konforlu. Mühendis arkadaşlarımız bize eşlik ettiler, çünkü ilk defa kullanılıyor. Onların anlatımından, sorduklarımızdan aracın bizim hissettiklerimiz ve merak ettiklerimiz var. Biz araca bindik, kullandık. Çok kısa bir zaman dilimi içinde belli bir performansa ulaşabiliyor.

“GEMLİK, ZEYTİN YEŞİLİ... ÇIKARSA”

Mesela yeşil yoktu. Herhalde bundan sonra bir yeşil rengimiz de olacak. Bence aslında Gemlik yeşili, zeytin yeşili olması lazım. Orada Rize yeşili de konuşuldu işin doğrusu... Ama benim kanaatim, görüşüm Gemlik'te olduğu için zeytin yeşili. Bir de tabii o tasarımcıların işi, hangi yeşil tutar. Bu da çok önemli. Bu 6'ncı rengin yanına 7'nci renk de eklenecek. Öyle gözüküyor. Biz siyasette de olduğumuz için bizim için siyah biraz mecburi gibi oluyor. Siyaset dışı olsam, özel bindiğim bir araç olsa o zaman farklı bir renk tercihimiz olabilir. Zeytin yeşili gibi... Çıkarsa. Veya beyaz da olabilir, sade bir renk.

“TOGG'UN, 3'TE 1 ORANINDA DAHA UCUZ OLMASINI BEKLİYORUM”

Televizyon da izleyebiliyorsunuz ön panelde. Ama tabii şoförün izlememesi gerekiyor. İzlerse risk olabilir. Ama televizyon da olduğunu söylediler. Geniş bir ekranı var ön panelde. Fiyat konusunda orada ser verdiler, sır vermediler. Cumhurbaşkanımız da öyle bir şeyde bulunmadı. Orada böyle bir konu geçti ama... Orada özellikle soruldu. Ceo'nun verdiği cevap, Mart ayına 5 ay var, bir araç için fiyat belirlemek doğru olmaz, yanıltıcı olur dediler. Bir rakam telaffuz edilmedi. Bizim bu segmentte yurtdışından ithal ettiğimiz araçlarda özel tüketim vergisi var. Bu yerli üretim olduğu için özel tüketim vergisi olmayacak. Özel tüketim vergisi de ithal edilen bir araçta hemen hemen fiyatın yarısına tekabül ediyor. O kadar olmasa bile 3'te 1 oranında daha ucuz olmasını bekliyorum.

“BİZ NASIL Kİ PARTİ ÜYELİK AİDATLARI VE BAĞIŞLARLA SİYASET YAPIYORSAK HERKES YAPABİLİR”

(Siyasi partilere ödenen hazine yardımına ilişkin) Meclis'in en kalabalık olduğu toplantıda hepsi karşımdayken ben bunu ifade ettim. Bu gerçekten benim canımı acıtıyor. Ben bütün vatandaşlarımızın canını acıttığını düşünüyorum. 5 siyasi parti, isterse 15 siyasi parti olsun seçime 25 parti giriyor, 5 partiye veriyorsunuz, bir de 4,5 milyar lira dağıtıyorsunuz. Bana göre bu hakça değil; iki yeteri miktarın çok fevkinde. Bir partinin cari giderlerini karşılayacak miktar. Yani holding binaları gibi binalar aslında, yüzlerce insan çalıştırsınlar, hepsinin altında parti arabaları... Devlet hazinesinden karşılanıyor. Şimdi bu gerçekten Anayasa'nın tarif ettiği iki esasa da uymuyor. Bu Anayasa Mahkemesi'ne gitti, tek oyla reddedildi. Onun da karşı oyu vardı, haksızlık olduğu yönünde. BBP olarak diyoruz ki bu kaldırılsın. Biz nasıl ki parti üyelerinin aidatları ve bağışlarla yapıyorsak siyaseti, herkes bunu yapabilir. 5 siyasi partiye de bunu söylüyorum ama özellikle Cumhur İttifakı'nın karşısındaki sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener, her konuyu dile getiriyorlar. Bu konuda tek laf etmiyorlar. Çünkü işlerine geliyor. Önümüzdeki yıl 1 milyar TL'ye yakın para alacak hazineden. 500 milyonun üzerinde de İYİ Parti alacak.

“VERDİNİZ 600 TRİLYONU, PARTİ DE KAPANDI, GİTTİ DEVLETİN 600 TRİLYONU PKK'YA”

PKK'nın siyasi şubesi, kapatılma davası sürecinde. Ben Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yaptım. Anayasa Mahkemesi Başkanı ile de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile de bizzat görüştüm. Burada biz zaten hazine yardımına karşıyız ama PKK'nın siyasi partisine hazine yardımı verdiğiniz zaman burada inanılmaz bir çelişki var. Bir de kapatılma davası süreci var. Kapatılırsa ne olacak? Parayı verdiniz, para gitti. Bir daha geri dönmez... Şimdi bunlara verdiğiniz 600 trilyonu, parti de kapandı, geri alabilecek misiniz? Gitti devletin 600 trilyon PKK'ya. Peki şöyle sonuç doğdu, parti kapatılmadı, hazine yardımı kesilmesi kararı verildi, parayı da verdiniz, geri alabilecek misiniz? Toptan kaldırılsın diyoruz; iki, şimdi de hemen HDP'nin payına düşen paraya tedbir konuldu. Bu dava süreci tamamlanana kadar tedbir konulsun. Bize göre hukuk gerçekten işlenirse Anayasa'ya uyulursa yüzde 100 kapatılır. Bir siyasi karar verdiler diyelim, yenisi kuruldu, niye yenisi kurulsun kardeşim. Devlet yok mu burada? Niye PKK'ya yakın olan kişilere parti kurdursunlar ki.

“DEVLET İŞLERİNDE DEVLETİN MUMU; PARTİ İŞLERİNDE PARTİNİN MUMU”

Hazine yardımı olmamalı. Partilere seçim yardımı yapılmamalı diyoruz. Biz bunların hepsine karşıyız. Yapıyorsanız da adil yapın diyoruz. Bence Hz. Ömer'in adaleti diyoruz ya mum meselesi var ya ben sayın Cumhurbaşkanımızın o hassasiyeti gözettiğini düşünüyorum. Devlet işlerinde devletin mumu, parti işlerinde partinin mumu hassasiyetini gözettiğini düşünüyorum. Çünkü burada en fazla bütçeyi AK Parti alıyor. AK Parti'nin bu anlamda bütçe diye bir sıkıntısı yok.

“CUMHURBAŞKANININ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINDAN AYRILMASI YÖNÜNDE BBP'NİN GÖRÜŞÜ VAR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili başından itibaren bir uyum yasaları sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. İki, yeni Anayasa taslağı hazırlığımızda da Cumhurbaşkanı partili olabilir ama önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var. Keza Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimle iş başına gelmesi gibi hususlar bu iki maddeden başlayarak bizim bu konuda farklı görüşlerimiz var.

“ORTAK ADAY ALTINDA SEÇİME GİTME İHTİMALLERİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖRÜYORUM”

Tek aday etrafında anlaşma ihtimalleri gittikçe zayıfladı. Görüyorsunuz, partilerden yükselen 6'lı, 7'li, hatta 8'li masa, orada en az iki Cumhurbaşkanı adayı belki daha da fazla olabilir, en az iki veya üç milletvekili grubu görebiliriz. Şu anda iki var; bir altılı masa bir de HDP var.

“TEKLİFİN EN ÖNEMLİSİ, BAŞÖRTÜSÜ VE TÜRK AİLE YAPISININ KORUNMASI”

(Anayasa değişikliği teklifi) Ailenin korunmasına ilişkin bir madde olacak. Bu tamamen Müslüman Türk ailesinin bizim kendi kültürümüze, inancımıza göre; daha doğrusu dünyadaki bütün inanç ve öğretilere göre, evrensel ahlaka göre bir aile yapımız var. Bu da kadın ve erkekten oluşuyor. Bunun korunmasına yönelik. Bir takım sapkın düşüncelerde, bizim inancımıza, kültürümüze ters olan hayat tarzlarından korunmasına yönelik. Müslüman Türk aile hayat tarzına bir müdahale var. Bunu aşağılama var. İstanbul Sözleşmesi'nde de bu türden ifadeler var. Dolayısıyla bizim inancımızı da kültürümüzü de kimse aşağılayamaz. Avrupa'da pek çok ülke de İstanbul Sözleşmesi'ni ya imzalamadı ya da sonradan çıktı. Dolayısıyla bence bu gelecek Anayasa değişikliği teklifinde en önemlisi başörtüsü ile ilgili bir düzenleme ve ikincisinin de Türk aile yapısının korunması."