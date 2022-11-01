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  • Mustafa Destici'den bir günde büyük dönüş. "Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı" demişti

Mustafa Destici'den bir günde büyük dönüş. "Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı" demişti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici çok ses getiren “Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı” açıklaması hakkında konuştu. Destici “Sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 18:16
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den bir günde büyük dönüş: Sözlerim çarpıtıldı

Mustafa Destici'den bir günde büyük dönüş. ''Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı'' demişti
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Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanının partili olmasıyla ilgili değerlendirmelerinin çarpıtıldığını öne sürerek, "Biz Cumhur İttifakı olarak başkanlık sisteminden yanayız. Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz" dedi.

Bugün Meclis'te konuşan Destici, 2017 referandumu öncesinde de söylediği "Yeni bir anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Destici, şöyle konuştu:

"Ancak o gün itibarıyla cumhurbaşkanlığı ve genel başkanlık sıfatının aynı anda taşınmasının bazı mahsurlarına dikkat çekmiş, o günkü yeni anayasa teklifimizde de yer vermiştik. Dün ifade ettiğim de buydu. BBP'nin geçmişte anayasa teklifindeki bu önerisinin sanki bugün uygulanan sisteme yönelikmiş gibi haberleştirilmesini, kasıtlı ve fitne amaçlı buluyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak başkanlık sisteminden yanayız. Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz. Hele ki o eski, eksik parlamenter sistemle bugünkü sistemi kıyasladığımızda, bin kere daha bugünkü sistem diyoruz."

DESTİCİ NE DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün yaptığı bir konuşmada “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili başından itibaren bir uyum yasaları sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. İki, yeni Anayasa taslağı hazırlığımızda da Cumhurbaşkanı partili olabilir ama önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var. Keza Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimle iş başına gelmesi gibi hususlar bu iki maddeden başlayarak bizim bu konuda farklı görüşlerimiz var.” dedi.

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Misafir
1.11.2022 19:01
Millet ne çekiyorsa bu gün dediğini yarın inkar edenlerden çekiyor  
 
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