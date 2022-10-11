Mustafa Destici ''AKP'ye eleştiri yasağı getirdi'' istifalar peş peşe geldi. BBP'de istifalar bitmiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) peş peşe gelen istifalarla deprem yaşarken, istifaların nedeninin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin partinin yönetim kademelerine AKP iktidarına eleştiri yasağı getirmesine bağlı olduğu ortaya çıktı. BBP’den ilk istifa eden isim olan BBP MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin, Mustafa Destici’nin yasağını doğrularken “Muhsin Başkanın emaneti olan Alperenler ve BBP bu değildir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyememek Muhsin Yazıcıoğlu'na ihanettir” dedi.

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) birbiri ardına gelen istifalarla çalkalanırken, istifaların nedeni de ortaya çıktı. BBP Genel Merkezi'nde son yapılan MKYK toplantısı sonrası ilk olarak MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin Twitter hesabından “gördüğüm lüzum üzerine” diyerek istifasını duyurdu.

Şahin’in istifasının ardından bu kez de diğer bir MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz istifasını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Şahin ve Açıkgöz’ün istifalarını Gökmen Türkkanı ile Fatma Yümlü’nün istifaları izledi. MKYK üyelerinin istifalarının ardından bu kez de Sinop İl ve İlçe örgütleri topluca istifalarını duyurdu.

BBP’de peş peşe gelen istifalar partide deprem etkisi yaratırken parti yönetiminde sessizlik sürüyor. İstifalar hakkında Genel Merkez tarafından açıklama yapılmazken, ilk açıklama MKYK üyesi ve teşkilat başkan yardımcılığı ile parti üyeliğinden istifa eden Tahir Şahin’den geldi.

Tahir Şahin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada MKYK toplantısını işaret ederek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tüm yönetim kadrolarına konuşma yasağı getirdiğini söyledi. Şahin "İstifaların iki nedeni var. Birincisi konuşma yasağı. Daha doğrusu AKP’yi eleştirme yasağı. İkincisi de seçimlere kendi amblemimiz altında değil de AKP’nin kanatları altına sığınarak girilme isteği. Bunlar Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun kemiklerini sızlatacak istek ve girişimlerdir. İstifadan başka çare kalmamıştı" dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Tahir Şahin 18.10.2020'de yapılan BBP kurultayında ve sonrasında tüm İl ve ilçe örgütlerine bundan sonraki seçimlerde kendi ad ve amblemleri altında seçime girme sözü verdiklerini ancak gelinen süreçte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin bu söze uymayı düşünmediğini belirterek “Bırakın kendi ad ve amblemimiz altında seçime girmeyi, bir de ‘Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına‘ konuşma, yazma yasağı ile karşılaştık. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın emaneti olan Alperenler ve BBP’nin 2023 oy pusulasında yer almaması, bunun yerine AKP adı altında Sayın Destici’nin tek bir milletvekilliği ile BBP’nin meclise taşınması kabul edilemez bir yoldur" dedi.

BBP MKYK toplantısında yaşananları da Cumhuriyet’e anlatan Tahir Şahin, “Sayın Genel Başkan 'Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına' yasaklar getirdi. MKYK’ye hitaben ‘Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına hükümetin politikalarını eleştiremezsiniz, eleştirecekseniz MKYK kimliğinizi bırakın, istifa edin, şahsi düşüncelerinizi o zaman ifade edebilirsiniz ‘ şeklinde talimatta bulundu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemedikten sonra siyaset yapmanın bir anlamı yok. Siyaset halka karşı değil, halk için yapılır. Ne acıdır ki, en cahil insan, başkasının dünyası için, kendi ahiretini satanlardır. Şehit Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolunda yürüyenler, milletvekilliği uğruna kendi ad ve amblemini yok sayamazlar ve hele de ülkeyi hemen her noktada kaosa itenlere karşı susamazlar, susturulamazlar. Siyasetin görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin selameti için susmak değil konuşmaktır. Halkımız için, Türkiye için gerektiğinde Meclis dışında kalmayı göze alabilmek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolunda yürümek demektir. Bizler de siyasetten şahsi hiçbir çıkar beklentisi olmayanların yapması gerekeni yaptık ve BBP’den ayrıldık. Bu durum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan ayrıldığımız anlamına da gelmemelidir" şeklinde konuştu.

Tahir Şahin, istifaların önünün kesilebilmesi için il ve ilçe teşkilatlarının tek tek arandığını, İl ve İlçe Başkanlarına 2024 yerel seçimleri için Belediye Başkanlığı ve meclis üyelikleri sözü verildiğini de sözlerine ekledi.