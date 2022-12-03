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  • Emina Jahovic'in nafaka cevabı: Erkek dediğin erkek gibi davranmalı

Emina Jahovic'in nafaka cevabı: Erkek dediğin erkek gibi davranmalı

Dört yıl önce boşandığı Mustafa Sandal ile bir dönem nafaka krizi yaşayan Emina Jahovic, Ahu Yağtu ile eski eşi Cem Yılmaz arasındaki nafaka davasını yorumladı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:41
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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'den nafaka cevabı! Ahu Yağtu'ya destek verdi

Emina Jahovic'in nafaka cevabı: Erkek dediğin erkek gibi davranmalı
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Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Jahovic'e, komedyen Cem Yılmaz ile eki eşi Ahu Yağtu arasında da nafaka konusunda anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Jahovic, “Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden Nafaka almalı mı” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Çok karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım. Ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli.”

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren, iki çocukları olan, 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.

Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.

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Koray
3.12.2022 12:53
lafa gelince erkek kadın eşit...  
 
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