Mustafa Sarıgül'den Yeniçağ'a ziyaret

Mustafa Sarıgül, Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ile gazete yönetici ve yazarlarına projelerini anlattı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Yardım, yenicaggazetesi.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Orhan Can ve Yeniçağ TV Genel Yayın Yönetmeni Emin Demirel ile Dokuz Sütun Gazetesi Haber Müdürü Emre Kulcanay'ın sorularını cevaplayan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Türkiye'nin 69 ilinde teşkilatlanmasını tamamladığını ve 26 Eylül 2021'de büyük kurultayını yaparak itibariyle seçime girme yetkisi kazandıklarını ifade etti.



Sarıgül, yeni partiler içinde çok iyi bir tanınma ve bilinme oranına sahip olduklarını söyleyerek oy oranlarının yüzde 2,5-3 bandına ulaştığını belirtti.

TDP'nin önemle vurguladığı 'ekonomik milliyetçilik' kavramını hatırlatan Mustafa Sarıgül, partisinin geliştirdiği 5T formülü için de ''Türkiye'yi şahlandıracak'' ifadesini kullandı. 5T formülünün, ''Turizm, Teknoloji, Tarım, Tekstil ve Ticari Markalaşmak'' olduğunu belirten Sarıgül, "Türkiye'de de faaliyet gösteren yabancı bir kahve markasının, 100 tane büyük Türk firmasından daha büyük katma değeri var. Yabancı bir bilişim markası da Koç ve Sabancı'nın toplam katma değerinden fazlasına sahip. Yurtdışındaki havaalanlarında gittiğimizde görüyoruz; ürünleri yüksek fiyattan satılan tekstil markalarının çoğu üretimini Türkiye'de yapmasına rağmen, ülkemizin dünya çapında tekstil markası yok. Markaları olan ülkeler güçlü ülkelerdir. Türkiye'nin mutlaka markalaşması lazım" dedi.

Hollanda'ya giderek 'endüstriyel tarım' uygulamalarını incelediklerini belirten Sarıgül, yüzölçümü Konya kadar olan Hollanda'nın sadece tarım ihracatının 280 milyar Euro olduğuna dikkat çekti. TDP lideri Türkiye'nin de bir an önce otoyol ve köprülerde uygulanan geçiş garantisinin tarım ürünlerine de uygulanarak 'Alım garantili tarımsal üretim'e geçmesi gerektiğini vurguladı. Son 20 yılda 2.5 milyon çiftçiden 2 milyonunun üretimden vazgeçtiğinin altını çizen Sarıgül, "Endüstriyel tarım ile çiftçimize tohum, gübre, ilaç desteği vermeliyiz. Otoyollara, köprülere taşıt geçiş garantisi var ama çiftçimizin ürettiği ürüne ürün garantisi yok. Mutlaka ürün garantisi vermemiz lazım. Hayvancılığı geliştirmeliyiz" diye konuştu.



Finlandiya ziyaretiyle de eğitim sistemini inceleyerek vardığı sonuçları da paylaşan Sarıgül, "Avrupa'da fabrika sahibinin çocuğu da, işçinin çocuğu da aynı eğitimi alıyor. Bizde ise zenginin çocuğu özel okula giderken yoksulun çocuğu gidemiyor. Ama üniversite sınavına girdiklerinde herkese aynı sorular soruluyor. Bir çok değerli çocuğun fikirlerinden biz yararlanamıyoruz" açıklamasında bulundu. AKP'nin kapattığı Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) tekrar açılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, ''Meslek yüksek okullarının geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi şart'' değerlendirmesini yaptı.

'TÜRKİYE'NİN BAŞKANLIĞA DEĞİL ORTAK AKLA İHTİYACI VAR'

TDP'yi "Türkiye'nin örfüne, töresine, geleneklerine bağlı; bayrağından ve toprağından ayrılmayan, ulusal birlikten taviz vermeyen, inançlara saygı gösteren bir siyasi parti" olarak tanımlayan Sarıgül, ''Siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek üzere kurulduk. Biz başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz. Tarafsız cumhurbaşkanı ve güçlü bir parlamento olmasından yana bir partiyiz. Ortak akıla, istişare kültürüne ihtiyaç var. Biz siyasette sinkaflı kelimelerin olmasını istemiyoruz, siyasete bir kalite ve nezaket gelmesini istiyoruz" dedi.