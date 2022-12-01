Mustafa Sarıgül’den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

2023 seçimlerine giderken adaylık kulisleri de hızlanmaya başladı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise, Cumhurbaşkanı adaylığı ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi…

SARIGÜL: CUMHURBAŞKANI DEĞİL, BAŞBAKAN OLMAK İSTİYORUM

T24’den Candan Yıldız'a konuşan Sarıgül, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "hayır" yanıtını vererek başbakan olmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kimin kazanacağını bildiğini dile getiren Sarıgül, "Seçimi kazanacak adayı biliyorum, partimize gelip görüş soran olursa söyleriz" dedi.

Türkiye'nin masaya vuran bir lidere ihtiyacı olduğunu savunan Sarıgül, "Türk halkı yandan değil, candan konuşmayı sever. Türkiye'nin hikayesi, kendi hikayesi olan bir adam olmalı. Ahaliyi peşinize takamıyorsanız, hiç bir anlamı yok" dedi.

Seçimleri kimin kazanacağını isim olarak bildiğini söyleyen Sarıgül, "Bunları diğer siyasi partilerle konuşmadan açıklarsanız olmaz. Partimize gelip görüş soran olursa söyleriz. Koltuk peşinde koşan bir parti değiliz" diye konuştu.