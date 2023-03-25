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Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un depreme hazırlanması için 7 maddelik listeyi açıkladı

Prof Dr. Naci Görür, siyasilere hitap ederek "İstanbul'un depreme hazırlanması" başlıklı 7 maddelik bir listeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:11
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Naci Görür 7 maddelik depreme hazırlık listesi paylaştı

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un depreme hazırlanması için 7 maddelik listeyi açıkladı
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Taygun Can / Yeniçağ

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından paylaşım yaparak 7 maddelik önlem listesi duyurdu.

"İstanbul'un depreme hazırlanması" yaptığı önlem listesinin siyasilere yönelik olduğunu söyleyen Görür, "Yazarsam belki okurlar. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar" dedi.

Prof. Dr. Görür'ün paylaşımında şunları söyledi:

"Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden birşey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar."

Görür'ün "İstanbul'da depreme hazırlanma" listesi şu şekilde:

1-İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.

2-İstanbul’a nüfus celp edecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.

3-İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.

4-İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.

5-Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.

6-Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.

7-Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.

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