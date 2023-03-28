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Naci Görür ‘İstanbul’ için uyardı: ‘Acil öneri’ diyerek paylaştı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin "Hükümetimize acil bir öneri" başlığıyla yaptığı çağrıda can kaybına neden olabilecek bina sayısının 90 bin olduğunu belirterek, "Devlet depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda yaşayanların taşınmasını sağlamalı" dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 00:15
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‘Acil öneri’ diyerek paylaştı. Naci Görür ‘İstanbul’ için uyardı

Naci Görür ‘İstanbul’ için uyardı: ‘Acil öneri’ diyerek paylaştı
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından olası İstanbul depremine ilişkin ‘acil eylem planı’ paylaştı.

Görür, ‘Hükümetimize acil bir öneri' başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşecek olası bir depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısının 90 bin olduğunu belirterek, "Devlet depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda yaşayanların taşınmasını sağlamalı" ifadelerine yer verdi.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“CAN KAYBINA NEDEN OLABİLECEK BİNA SAYISI EN AZ 90 BİN”

“Hükümetimize acil bir öneri: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm oldğuna inandığım için ben de öneriyorum: İstanbul'da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90,000. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.

“BUNDAN DAHA ACİL ÇÖZÜM DÜŞÜNEMİYORUM”

Onun için devlet İstanbul'da deprem güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına alıp devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır. İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra belediye ve vatandaşla el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir. Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın can güvenliği her şeyin önündedir. Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların talebidir, sevgiyle.”

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