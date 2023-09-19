Nagehan Alçı hedef gösterdi PKK hemen harekete geçti. Farah Zeynep Abdullah PKK-YPG tarafından tehdit edilmeye başlandı

Farah Zeynep Abdullah'ın, Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'i andığı paylaşıma "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadeleriyle cevap vermesinin ardından sosyal medyada tartışmalar başladı.

Nagehan Alçı da, Farah Zeynep Abdullah’a "Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması" cevabını vermişti.

Nagehan Alçı'nın paylaşımı sonrası bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından telefonuna ve sosyal medya hesaplarına ölümle tehdit mesajları alan Farah Zeynep Abdullah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vererek Nagehan Alçı'dan davacı oldu.

Patronlar Dünyası'ndan Zeynep Güçlücan'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Nagehan Alçı hakkında, "Sosyal medya ve internet yolu ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu" işlediği iddiası ile şikayetçi oldu.

NASIL BAŞLADI?

Yazar Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde, "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımı yapmıştı.

Murathan Mungan’a sosyal medya üzerinden yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar üzerine gazeteci Nagehan Alçı da, Farah Zeynep Abdullah’a "Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması" cevabını vermişti.

Sosyal medyada başlayan tartışmalar alevlenirken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yoğun bir şekilde hakaret ve tehditlere maruz kaldı.

AİLESİ VE KENDİSİNE TEHDİT MESAJLARI

Hatta bu tepkiler öylesine arttı ki, Farah Zeynep Abdullah'ın ailesi bile tehdit telefonları ile karşı karşıya kaldı.

Bu gelişmeler üzerine oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vererek Nagehan Alçı'dan davacı oldu.

KADINLARA YAPILAN ŞİDDET EYLEMLERİNİN ELEŞTİRİSİ

Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı Faruk Emre Akı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimin her iki paylaşımında da kullanılan cümleler, atıf yapılan olaylar, anlatılmak istenen öz, sayın iddia makamının da takdir edeceği üzere Yılmaz Güney'in kadınlara ve rahmetli hakim Sefa Mutlu'ya karşı olan şiddet eylemlerinin eleştirisidir. Hiçbir şekilde politik bir zeminde tartışma yaşanmadığı anlam ve atıf taşımadığı da izahtan varestedir.

PKK-YPG'DEN TEHDİT

Nagehan Alçı'nın bu provokatif açıklamasının ardından Yılmaz Güney'i siyasi bir kült olarak gördüğünü düşündüğümüz bölücü terör örgütü sempatizanları, müvekkilimin telefonuna, sosyal medya hesaplarına YPG,PKK adı altında ölümle tehdit eden mesajlar atmaya, müvekkilimin ve yurt dışında yaşayan ailesinin hayatına kast edileceği gibi onlarca tehdit mesajı gelmeye başlamıştır. Mesajları gönderen kişilerin profilleri incelendiğinde bölücü örgüt temsil eden bez parçaları ve bölücü örgüt lider ve yönetim kadrosunun resimlerinin yer aldığı, kişilerin aktif şekilde militan düzeyinde ilgi örgütlerde yer aldığı görülmektedir.”