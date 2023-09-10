Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki

Yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabından Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşım ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdı!

Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah Yılmaz Güney hakkında paylaşım yapan Murathan Mungan'a sert tepki gösterdi.

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Yazar Murathan Mungan sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı"dedi.

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise bu paylaşıma çok sinirlendi ve Yılmaz Güney'i eleştirerek "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" dedi.

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