Nagehan Alçı Aldığı talimatla Yılmaz Güney yorumu yaptı. Alerjisi hemen baş gösterdi olayı başka yöne çekti

Yılmaz Güney'e dair yorumuyla sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı'nın konuyu başka yöne çekerek, hem kendisi hem de Yılmaz Güney hakkındaki yorumuna da sessiz kalmadı.

Nagehan Alçı Aldığı talimatla Yılmaz Güney yorumu yaptı. Alerjisi hemen baş gösterdi olayı başka yöne çekti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Geçtiğimiz günlerde de Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney için yaptığı paylaşıma verdiği yanıtla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah durmuyor.

Farah Zeynep, Murathan Mungan'ın “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı...” paylaşımına sert çıkmıştı.

640xauto-1.webp

Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" yorumunda bulunan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney'in ailesi dava açmıştı.

Farah Zeynep Abdullah, aileye de şiddet göndermesi yaptıktan sonra sosyal medyada da Yılmaz Güney'e dair bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

ekran-goruntusu-2023-09-18-101134.png

"YILMAZ GÜNEY KÜRT OLDUĞU İÇİN..."

Nagehan Alçı da konuya sessiz kalmadı ve asıl konuyu başka yöne çekerek "Şu an Hafter’in Libya’sında bir yandan da Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorum. Şiddet konusunda aleyhine yazılanlar doğru. Bunlar defalarca da yazıldı. Fakat şu konjonktürde Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu" dedi.

640xauto.webp

Farah Zeynep bu paylaşımın da altında kalmadı ve Alçı'ya "Yok koç erkeği olması abartma" diyerek yanıt verince yine gündem oldu.

İlgili Haberler
İlyas Salman Yılmaz Güney yorumuyla olay oldu. ''Savunulacak bir tarafı yok''
Farah Zeynep Abdullah kendisine dava açmaya hazırlanan Yılmaz Güney’in ailesine böyle yanıt verdi
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Montella Kuntz'u 5'e katlar. Milli Takım için adı geçen ünlü hocanın yardımcısıyla konuştu. Recep Çınar yazdı Spor
Montella Kuntz'u 5'e katlar. Milli Takım için adı geçen ünlü hocanın yardımcısıyla konuştu. Recep Çınar yazdı
Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yarışacak üç ismi daha açıkladı Magazin
Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yarışacak üç ismi daha açıkladı
Ben Affleck eski eşi ile sarmaş dolaş görüntülendi. Aman Jennifer görmesin Magazin
Ben Affleck eski eşi ile sarmaş dolaş görüntülendi. Aman Jennifer görmesin
Gürcistan'dan geldi Türkiye'nin köyünü istila etti. Köylünün gözüne uyku girmiyor Güncel
Gürcistan'dan geldi Türkiye'nin köyünü istila etti. Köylünün gözüne uyku girmiyor
Profesörden Eris varyantı enfeksiyon ve bağışıklık uyarısı Sağlık
Profesörden Eris varyantı enfeksiyon ve bağışıklık uyarısı
Kredi kartı kullananlar duymadım demeyin! 2 gün sonra her şey değişiyor aman dikkat Ekonomi
Kredi kartı kullananlar duymadım demeyin! 2 gün sonra her şey değişiyor aman dikkat
Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor
Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?