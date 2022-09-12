﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; NASA, Ay’ın yörüngesinde olacak yeni bir istasyonu için çalışmalar sürüyor. Ancak Ay’ın yörüngesi daha önce hiç kullanılmadı. CAPSTONE uydusu (Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi) yörüngeyi test etmek için bu yıl 28 Haziran’da yeniden fırlatıldı.

Ay’ın yörüngesine girmeye çalışan CAPSTONE, 8 Eylül’de manevra yaptı. Sonrasında ise bilinmeyen bir sebepten kendisini güvenli moda aldı. Uzay aracı, 13 Kasım’da planlanan yörüngeye girmesi için bir diz manevraya daha ihtiyaç duydu.

CAPSTONE uydusunun yaptığı manevranın sonuna doğru hata vererek kendisini güvenli moda soktuğunu açıklandı. Operasyon ekibinin uzay aracıyla temas halinde olduğunu ve olası çözümler için çalıştığını aktaran NASA, henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

28 Haziran’daki fırlatma işleminden bu yana ikinci kez sorun yaşıyor. Henüz fırlatmadan kısa bir süre sonra Temmuz ayında yaşanan sorun nedeniyle NASA ile CAPSTONE arasındaki bağlantı kopmuştu. Uydu ile iletişim birkaç gün sonra yeniden kurulmuştu. NASA, yaşanan sorunun ise radyo sistemindeki bir yazılım hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.