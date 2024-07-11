Anayasa “bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilir” diyor.

YSK, Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez adaylığına onay veriyor ve seçiliyor.

Nasıl yani?

Polisler, Mafya örgütü baronunu ve yöneticilerini yakaladı hapse attırdı.

Mafya örgütünün kripto; siyasetçileri, yargıçları, bürokratları ve gazetecileri polisleri hapse attırdı…

Nasıl yani?

YÖK, “öğretmenlik diploması” veriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı “bu diplomalar yok hükmündedir akademi kurup mezunlarını işe alacağım” diyor…

Öğretmenler yürüyüş yapmak istiyor.

O öğretmenlerin yetiştirdiği iktidar sahibi siyasetçiler, polis gücü ile öğretmenleri çok sert şekilde engelliyor.

Nasıl yani?

TÜİK, enflasyon yüzde 60 ENAG, yüzde 120 diyor.

Nasıl yani?

AKP iktidarı mevcut anayasayı yok sayıyor ve birçok hükmü uygulamıyor ki.

Erdoğan ve Bahçeli “yeni anayasa” diyor.

Anayasa, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” diyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin HAS Parti’den AKP’ye devşirilen başkanı Numan Kurtulmuş, “Bizi bağlamaz” diyor.

YSK’nın, “Milletvekili olur” onayı verdiği Can Atalay hâlâ esaret altında.

Anayasa, “bağımsız ve tarafsız” yargı diyor.

O yargıçlar hukuki değil siyasi kararlar veriyorlar.

Nasıl yani?

Sınır güvenliğini sağlaması için görevli bir general makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıyor.

Nasıl yani?

Polis, cinayete aracılık eden polisi yakalıyor.

Nasıl yani?

Savcı, örgüt üyesi savcı için iddianame yazıp dava açıyor.

Nasıl yani?

“Onlar terör destekçisi” diyerek İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kayıtsız şartsız karşı çıkan Erdoğan.

Onların üyeliğine onay vererek Amerika’daki NATO toplantısına birlikte giden Erdoğan.

Nasıl yani?

Anayasa, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyor.

Madenciler, hukukçular yürümeye kalkıyor.

İktidar polis gücü ile copla, gazla engelliyor.

Nasıl yani?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “ışıkları kapatıp açacağız” diyor teşkilatları da üyelerine sms gönderiyor.

Ne bir afiş ne de bir radyo ve TV reklamı yapılmadığı için eyleme sadece CHP üyeleri ve TV’lerden duyanlar katılıyor.

Nasıl yani?

Emeklilerin maaş zamları için AKP sözcüsü Ömer Çelik, “düzeltmek için çalışma yapıyoruz” diyor.

22 yıldır düzeltme değil, bozan AKP iktidarı değil mi?

Nasıl yani?

Tasarruf genelgesi varken Futbol Federasyonu yüzlerce kişiyi Millî Takım maçlarını izlesinler diye Almanya’ya, “Tam pansiyon” götürüyor.

Bonus olarak da turistik turlar düzenlenmiş.

Nasıl yani?

Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimi öncesi siyasi tutum ve üslubu ona göre “normal” muhalefete göre “anormal” idi.

Erdoğan ise kendisini iyi tanıdığından, “Yumuşama” dedi.

Sonuçta eski tas eski hamam oldu ve Erdoğan normalleşti,

Nasıl yani?

Türkiye’de demokrasi var.

Nasıl yani?

Türkiye’de hak, hukuk ve adalet var.

Nasıl yani?

Türkiye’de milletin ikinci parti durumuna düşürüp “erken seçim” ile göndermek istediği AKP iktidarı var.

Anayasa, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyor.

Erdoğan “4 yıl daha gitmem” diyor.

Nasıl yani?