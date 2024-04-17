NBA'den emeklilik haberi geldi

14 yıl süren ve altı All-Star seçilmesiyle dolu bir kariyerin ardından 35 yaşındaki Griffin, profesyonel basketbol dünyasından emekliye ayrıldığını duyurdu.

Kariyerinin zirvesinde, ligin en dinamik oyuncularından biri olarak tanınan ve poster smaçlarıyla nam salan Griffin, son olarak 2022-23 sezonunda Boston Celtics ile anlaşarak parkelere çıktı ve 41 maçta ortalama 4.1 puan, 3.8 ribaund ve 1.5 asist ile oynadı.

2009 NBA Draftı'nda ilk sıradan LA Clippers tarafından seçilen ve burada geçirdiği sekiz buçuk yıl boyunca unutulmaz anlar yaşatan 2011 Smaç Yarışması'nın galibi, 2010-11 sezonunda her maçta sahne alarak Yılın Çaylağı ödülünü kazandı ve ilk sezonunda All-Star kadrosuna seçilme başarısını gösterdi.

"Lob City" olarak adlandırılan ve Clippers'ın 2013-14 sezonunda 57 galibiyetle zirveye ulaştığı dönemin öncülerinden olan Griffin, DeAndre Jordan ve Chris Paul ile birlikte takımın yükselişine öncülük etti.

Sakatlıklarla mücadele ettikten sonra 2018-19 sezonunda Detroit Pistons ile performansını yeniden canlandıran Griffin, burada kariyerinin en yüksek ortalama puanlarına ulaşarak 24.5 puan, 7.5 ribaund ve 5.4 asist ile oynadı ve çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıktı.