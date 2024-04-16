Rüya Takım açıklandı

NBA'in parlayan yıldızlarıyla bezeli bu ekip, 'yeni rüya takım' olarak nitelendiriliyor.

Olimpiyat oyunlarının başlamasına sayılı günler kala, basketbol dünyası ABD'nin milli takım kadrosunu büyük bir heyecanla karşıladı. Kadro, basketbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Lebron James'i içeriyor. 39 yaşındaki James, kariyerini olimpiyat altını ile taçlandırmak niyetinde.

Üçlük ustası Stephen Curry, Lebron James tarafından olimpiyat takımına katılması için ikna edilmiş ve Paris'te üçlük şovuna devam etmeye hazırlanıyor. NBA'in en iyi şutörlerinden Kevin Durant, Devin Booker ve Jayson Tatum da milli formayı giyecek.

Pivot pozisyonunda, Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis ve Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid görev alacak. Jrue Holiday, Anthony Edwards, Bam Adebayo ve Tyrese Haliburton gibi diğer yıldızlar da kadroda yerlerini aldılar.

Kadroda son olarak Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard'ın da yer alması bekleniyor. Steve Kerr'in yönetimindeki ABD Basketbol Milli Takımı, Paris'te üst üste beşinci olimpiyat altınını kazanma amacıyla yarışacak.

ABD'nin parıldayan yıldızlarla dolu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:



• Steph Curry

• LeBron James

• Kevin Durant

• Jayson Tatum

• Joel Embiid

• Devin Booker

• Tyrese Haliburton

• Anthony Edwards

• Jrue Holiday

• Bam Adebayo

• Anthony Davis