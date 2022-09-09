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  • Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın. Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağını açıkladı

Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın. Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağını açıkladı

Sokak röportajında konuşan bir kadının sözleri gündeme damgasını vuracak cinsten...

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:33
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:37
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Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağının yolunu açıkladı. Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın

Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın. Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağını açıkladı
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YouTube'da "Sokak Kedisi" isimli kanalda yayınlanan sokak röportajında bir kadın, sözleriyle internette viral oldu.

"Açlıkmış, pahalılıkmış, yoklukmuş, bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Paran bugün olur yarın olmaz. Para kazanılabilir bir şey, ama sıkıntı başka. Sıkıntı: sessiz bir işgal var memlekette." diyen kadının sözleri şöyle:

"Memleketi yapan değerlerimiz yok. Fabrikalarımız yok, okullarımız yok, eğitimimiz yok, sağlığımız yok… Cumhuriyet ve değerlerinin kıymetini bilmedik, çünkü bize bunlar hazır sunuldu. Emek vermedik, bedel ödemedik, güç sarf etmedik. Bir genci düşün. Her şeyi ona ver ver… Şımarıklıktan başka o değerlerin kıymetini bilmez.

"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ BİZE IŞIK OLACAK"

İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan Almanya’ya bakınca bizim cumhuriyeti kurduğumuzdan bu yana dünyanın tek ışıldayan pırlantası olmamız lazımdı. Hainimiz ve düşmanımız bu kadar çok olmasaydı.

Ölümüne Atatürkçüyüm. Cumhuriyet değerlerinin ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin bize ışık olacağına inanıyorum. O ışık, bu ülkeyi aydınlatacak. Tek çıkış yolumuz da eğitim. Köy Enstitüleri gibi bir sistemin kurulup imam hatipler kapatılıp çocuklarının okutulması…

"BİZİM DİNİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK KARDEŞİM"

Sağlığımızı, güvendiğimiz doktorlara liseden sonra eğitim vermeye göze alıyoruz, ama öldükten sonra kıçımıza pamuk tıkayacak imamları daha ana kucağında eğitmeye başlıyoruz. Niye ya?

İmam olmak isteyen, hatip olmak isteyen gitsin ilahiyat fakültelerinde okusun. Benim buna diyecek bir şeyim yok. Orta Doğu’nun kültürünü İslam dini diye bize dayattılar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok kardeşim. Bizim dinimiz; çağdaş, modern, ahlaklı, namuslu, insan zihniyeti...

"ERDOĞAN İSTANBUL'U BIRAKMAZ DEDİM..."

Ben Tayyip Erdoğan, İstanbul’u asla vermez dedim. Ölümüne kırar, döker ama asla İstanbul’u vermez, çünkü o da biliyor ki İstanbul’u kaybeden seçimi kaybeder. İstanbul onların havuzuydu. Türbanlı bacılarımız ciplerle geziyordu. Şaşırıyorduk. 'Ya bu kadar lüks cipi bu türbanlılar nereden buluyor, hangi tarikat bunları besliyor?' diye soruyorduk. Meğerse bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi besliyormuş. Yani benim paramla türbanlı bacılarım ciplerde fink atıyormuş. Onlar bugün FETÖ’cü diye yurt dışındalar ya da vatan haini diye içerideler

Ne bulursanız okuyun. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Atatürk hiç yanılmadı. Bu cumhuriyet payidar kalacaktır."

yenicaggazetesi.com.tr

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Ahmet Aslan
9.09.2022 15:10
Aklin yolu birdir insan hayel ci olmamali ne güzel anlatti bacimiz.  
 
Maçkalı
9.09.2022 15:08
RAMİZ KARDEŞİM ATATŪRK ÇOCUKLARIYIZ HEPİMİZ VURULSAKTA KIRILSAKTA HER ZAMAN BİR ŞERİFE KADIN ÇIKARIRIZ ARAMIZDAN SAYGILAR...  
 
Maçkalı
9.09.2022 15:04
Hanım kardeşim bacım ablam sözlerinin herbirini ayakta alkışlıyorum. Sen benim için bebeğinin kundağına mermi saran Şerife Kadın kimse sende osun SAYGILAR OLSUN.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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