Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın. Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağını açıkladı

YouTube'da "Sokak Kedisi" isimli kanalda yayınlanan sokak röportajında bir kadın, sözleriyle internette viral oldu.

"Açlıkmış, pahalılıkmış, yoklukmuş, bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Paran bugün olur yarın olmaz. Para kazanılabilir bir şey, ama sıkıntı başka. Sıkıntı: sessiz bir işgal var memlekette." diyen kadının sözleri şöyle:

"Memleketi yapan değerlerimiz yok. Fabrikalarımız yok, okullarımız yok, eğitimimiz yok, sağlığımız yok… Cumhuriyet ve değerlerinin kıymetini bilmedik, çünkü bize bunlar hazır sunuldu. Emek vermedik, bedel ödemedik, güç sarf etmedik. Bir genci düşün. Her şeyi ona ver ver… Şımarıklıktan başka o değerlerin kıymetini bilmez.



"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ BİZE IŞIK OLACAK"

İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan Almanya’ya bakınca bizim cumhuriyeti kurduğumuzdan bu yana dünyanın tek ışıldayan pırlantası olmamız lazımdı. Hainimiz ve düşmanımız bu kadar çok olmasaydı.

Ölümüne Atatürkçüyüm. Cumhuriyet değerlerinin ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin bize ışık olacağına inanıyorum. O ışık, bu ülkeyi aydınlatacak. Tek çıkış yolumuz da eğitim. Köy Enstitüleri gibi bir sistemin kurulup imam hatipler kapatılıp çocuklarının okutulması…



"BİZİM DİNİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK KARDEŞİM"

Sağlığımızı, güvendiğimiz doktorlara liseden sonra eğitim vermeye göze alıyoruz, ama öldükten sonra kıçımıza pamuk tıkayacak imamları daha ana kucağında eğitmeye başlıyoruz. Niye ya?

İmam olmak isteyen, hatip olmak isteyen gitsin ilahiyat fakültelerinde okusun. Benim buna diyecek bir şeyim yok. Orta Doğu’nun kültürünü İslam dini diye bize dayattılar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok kardeşim. Bizim dinimiz; çağdaş, modern, ahlaklı, namuslu, insan zihniyeti...



"ERDOĞAN İSTANBUL'U BIRAKMAZ DEDİM..."

Ben Tayyip Erdoğan, İstanbul’u asla vermez dedim. Ölümüne kırar, döker ama asla İstanbul’u vermez, çünkü o da biliyor ki İstanbul’u kaybeden seçimi kaybeder. İstanbul onların havuzuydu. Türbanlı bacılarımız ciplerle geziyordu. Şaşırıyorduk. 'Ya bu kadar lüks cipi bu türbanlılar nereden buluyor, hangi tarikat bunları besliyor?' diye soruyorduk. Meğerse bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi besliyormuş. Yani benim paramla türbanlı bacılarım ciplerde fink atıyormuş. Onlar bugün FETÖ’cü diye yurt dışındalar ya da vatan haini diye içerideler

Ne bulursanız okuyun. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Atatürk hiç yanılmadı. Bu cumhuriyet payidar kalacaktır."

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