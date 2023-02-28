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Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes yaşındaki Erva Aktaş'ın komşularınca ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Baba görüntüleri polise teslim etti kızının bulunmasını istiyor

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:00
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Ne yaptınız bu kızı. Tarikatta mı organ mafyasında mı? Kayıp Erva'nın ambulans görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı.
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesinin bireyleri, enkaz altında kaldı.

Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken, eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme (22) ise hayatını kaybetti.

Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva'dan bir daha haber alamadı.

Kahramanmaraş ve çevre illerin yanı sıra hastanelerden adliyelere, bakanlıklardan emniyete kadar gitmediği yer kalmayan Abdullah Aktaş, kızından ize rastlayamadı. Adliyede kimliği tespit edilemeyen kız çocuklarının fotoğraflarına tek tek bakan Aktaş, en son DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçmesinin ardından Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü. Ambulansa sağlık görevlisi tarafından başka çocuğun götürüldüğü de görüntüde yer aldı. Ambulansın daha sona hareket etmesi, görüntüye yansıdı.

'ÇOCUK YAŞIYOR ENDİŞE ETMEYİN DEDİ'

DHA'ya konuşan baba Abdullah Aktaş, kızının kayıp olduğuna ilişkin haberlerin ardından komşusunun akrabasının kendisini aradığını söyleyerek, "'Çocuğu ben götürdüm, biz verdik ambulansa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin önünde' dedi hatta Mukaddes Erva'ya çikolata yedirip su içirmiş.

Çocuk biraz halsizdi; ama herhangi bir sağlık problemi yoktu' dedi. 'Çocuk yaşıyor, endişe etmeyin siz. O çocuk size gelecek' dedi. Ben de bunun üzerine belediyenin kameralarına baktırdım.

Kameralarda kızımın bindirildiği ilk aracı tespit ettik. Sonra çocuğu alıp da ambulansa verdiklerini gördük. Oradan artık araçtaki biri mi yoksa oradan biri mi yardım etti; onu bilmiyoruz ama ambulansa bindirildiğini kameralarda gördük" dedi.

'GÖRÜNTÜYÜ EMNİYETE VERDİM'

Kızının bulunduğu araçtakilerden birinin önce sağlık görevlilerine yaralı alıp alamayacaklarını sorduğunu, bunun üzerine kızının ambulansa götürüldüğünü anlatan Aktaş, "Kızım bindirildikten sonra ambulans hareket ediyor.

Kahramanmaraş'ta 'Madalyalı kavşak' dediğimiz yere kadar ambulansın takibi kameralardan görülüyor. Ondan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne mi, havalimanına mı yoksa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne mi; nereye gittiğini bilmiyoruz. Şu an araştırma peşindeler.

Bu görüntüleri, emniyete teslim ettim. Şu an ne aşamadalar bilmiyoruz. Çocuğumuzun alındığını kendi gözlerimizle gördük. Komşularım ambulansa verildiğini söylüyordu ama içimizde her zaman bir şüphe vardı, acaba verdiler mi, diye. Ama bu kamera görüntülerini elde ettikten sonra tamamen üzerimizden o korku ve endişe kalktı" diye konuştu.

Kızının bulunmasını isteyen baba Aktaş, "Bize bir an önce çocuğumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Ben 4 cenazeyi verdim; ama bu daha ağır bastı. Araçta bulunan abla çocuğun üzerinde papatya renkli sarı-beyaz eşofman takımının olduğunu söyledi.

O eşofman takımını da biliyorum. Eşim kendisi dikmişti. O ıslandığı için onu çıkartmış bir tane kapüşonlu mont giydirdiğini söyledi. Arabada üşüyormuş. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" dedi.

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