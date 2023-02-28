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Kızılay Başkanı'ndan korkunç itiraf. Depremin ilk günleri askeri çıkartmayanları ifşa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan korkunç itiraf geldi. Kınık, depremin ilk gününde askerleri deprem bölgesinde çıkartmayanları ifşa etti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:34
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Kızılay Başkanı'ndan korkunç itiraf

Kızılay Başkanı'ndan korkunç itiraf. Depremin ilk günleri askeri çıkartmayanları ifşa etti
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın CNN Türk'teki katıldığı bir programdaki "Afet operasyonunun içinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız. Kendi içerinizde sivil asker işbirliği mekanizmanız geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz." sözleri dikkat çekti.

CNN Türk canlı yayınına katılan Kınık, afet koordinasyonunu şu ifadelerle eleştirdi:

“Afet yönetiminin yeniden ele alınması lazım. Sahada bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey şu an çadır değil, teyit edilmiş bilgi ve koordinasyon gücü. ABD’de hastane öncesi acil, ilk yardım, arama kurtarma bütün bu sorumluluklar itfaiyededir. Üç tane meslek grupları var itfaiyeciler, doktorlar ve askerler.
Askerler zaten olağanüstü durum için, afet için yetiştirilmiş insanlardır. Siz afet operasyonunun içerisinde askeri konumlandırmazsanız, askeri kapasiteyi konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız.”

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