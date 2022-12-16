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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi. Göktaş'ın Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:17
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Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
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Akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davanın firari sanığı olan ve Bulgaristan’da yakalandıktan sonra iadesine karar verilen Levent Göktaş’ın bugün öğleden sonra Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.

Anka'nın haberine göre Göktaş’ın bugün gece yarısına doğru Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Levent Göktaş, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmişti. Göktaş, Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye’nin Levent Göktaş için yaptığı iade talebini reddetmiş, ancak bu karara yapılan itiraz kabul edilmiş ve Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine karar verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Levent Göktaş’ın bugün öğleden sonra Sofya’dan Ankara’ya getirildiği öğrenildi. Göktaş’ın bugün gece yarısına doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Levent Göktaş’ın adliyedeki işlemlerine Hablemitoğlu Ailesi’nin avukatlarının da katılacağı bildirildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Hablemitoğlu Ailesi’nin avukatlarından Ersan Barkın, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Evet, mahkemeye çıkarıldığında ifadesini takip edeceğim” dedi.

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