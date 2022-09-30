Nereye el atılsa bir usulsüzlük çıkıyor

KAMU kuruluşlarının harcamalarını denetlemekle yükümlü Sayıştay'ın 2021 yılı raporları birer birer açıklanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 160. kuruluş yıldönümü töreninde "İcracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum" diye seslendiği Sayıştay'ın raporlarında kamu kurumlarındaki usulsüz harcamalar bir kez daha gözler önüne serildi. Rapora göre, Cumhurbaşkanlığı harcamalarındaki artış bu yıl da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığının 2020'de 2 milyar 896 milyon 174 binlik toplam harcaması, 814 milyon 627 binlik artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin liraya yükseldi. 8 milyon liralık günlük harcama da 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. 314 milyon 560 bin liralık personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin liraya çıktı.

Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu'nu değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Üç tane ilginç harcama kaleminden bahsedeceğim, gerçekten içimizi acıtıyor. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor ama Saray'ın 1 milyon 870 bin lira olan içecek gideri, 2 milyon 813 bin liraya çıkmış. Yani 1 milyon artmış, tasarruf yok. En ilginci zirai giderler. Geçen sene 9 milyondu, şaşırmıştık. Ne yetiştirdiğini sormuştuk Beyefendi'nin. Şimdi 9 milyon TL olan geçen seneki giderler, 46 milyon TL olmuş. Sorsak; 'gübre, ilaç, tohum mazottaki artışlar' diyecekler. Peki bu ülkenin çiftçilerine neden kızıyorsunuz? Tabii ki bu ülkenin çiftçisi sırtını 85 milyona dayayıp onun vergilerinden bu parayı alamıyor ama Saray alıyor. Evet, duyun, zirai giderleri 5 kattan daha fazla artmış ve yine soruyorum; Beyefendi, sen ne yetiştiriyorsun? Sen nasıl bir çiftçisin, giderin bu kadar artıyor?'' dedi.

CHP'li Başarır, ''Gelelim yine ilginç olan giyecek, tuhafiye giderlerine. 5 milyon olan tuhafiye giderleri, 15 milyon olmuş. Üç kat artmış. Benim ülkemde milyonlarca vatandaş çocuğuna çanta alamıyor, çocuğunun okul tişörtünü alamıyor. Şu anda geldiğimiz nokta gerçekten utanç vericidir. Giderleri kısması gereken Beyefendi, tasarruf yapması gereken Beyefendi, neden konuşmuyorsun bunları?'' diye sordu. Başarır, iktidara yakın gazetecilere de ''Bunları sormanızı beklerdi. Ancak nerede sizde o yürek'' diye seslendi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu'nu TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı yanıtlaması istemiyle soru önergesi verem CHP'li Taşçıer, şehir hastanelerinin yüklenici firmalarının taahhüt ettiğinin aksine bazı gider kalemlerini ödemeyerek kamuyu zarara uğrattığına dikkat çekti.

CHP'li Taşcıer "Şehir hastanelerinde hasta garantisi olmadığına dair, Erdoğan'dan Sağlık Bakanı Koca'ya, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı'ndan eline her mikrofon alan AKP'li milletvekiline kadar açıklamalar yaptılar. Bir değil, sayısız kez söylediler bunu. Ama yine bir Sayıştay raporunda bir kez daha ispatıyla görüyoruz ki AKP, halka alenen ve bile isteye yalan söylüyor. Şehir hastanelerine verilen garantileri raporda açık ve net bir şekilde görüyoruz. Tek göremediğimiz, ne kadar ödendiği. Onu da açıklamamak için kağıt üzerinde nasıl türlü türlü numaralar yaptıklarının detayları var raporda. Hatta sadece hasta garantisi de değil, laboratuvar testlerine dahi verilen garantilerin tespiti yapılmış. Tüp bebek testleri için bile garanti kalemi belirlemişler, yüklenici şirketlere vatandaşın vergilerinden toplanan paraları aktarıyorlar. Bu, açık ve net bir soygun düzenidir. Alınmayan hizmet için açıklamaya korktukları miktarlarda paraları, devletin kasasından alıp bir avuç kişinin cebine koyuyorlar'' değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'ya "Bugüne dek şehir hastaneleri için ödenen garanti tutarları toplamda ne kadar olmuştur" diye soran Taşcıer şöyle devam etti: ''Sayıştay, şehir hastaneleri yapımlarında sözleşme gereği trijenerasyon sistemi kurdurulduğunu, ancak birçok cihazın bugüne dek hiç çalıştırılmadan âtıl vaziyette beklediğini tespit etmiştir. Bu sistemlerin çalışması için gerekli teknik personel neden istihdam edilmemektedir? Bugüne dek bu sistemlerin âtıl bırakılması nedeniyle oluşan kamu zararı ne kadardır? Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görevli şirket tarafından ihale şartlarında öngörülen ticari alana karşılık idareye ödenmesi hüküm altına alınan bedelin, görevli şirketin sözleşmede öngörülenden daha fazla alanda ticari faaliyet ifa etmesine rağmen orantılı olarak artırılmamasının sebebi nedir? Devletin hazinesine bağlanan hortum öylesine devasa ki gizlenemiyor. Devlet soyuluyor, AKP seyrediyor. Şu sorunun cevabını arıyoruz; bu soygundan bir çıkarınız mı var?''