30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Yandaş medya yine fena yakalandı. FETÖ'cü dediler terörist dediler Eren Erdem'in beraat kararını haber vermediler

Yandaş medya yine fena yakalandı. FETÖ'cü dediler terörist dediler Eren Erdem'in beraat kararını haber vermediler

Hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yeniden yargılandığı davada beraat etti. Eren Erdem'e FETÖ'cü diyen, terörist diyen medya Eren Erdem'in beraat kararını haber yapmadı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:30
Takip Et

FETÖ'cü dediler terörist dediler Eren Erdem'in beraat kararını haber vermediler. Yandaş medya yine fena yakalandı

Yandaş medya yine fena yakalandı. FETÖ'cü dediler terörist dediler Eren Erdem'in beraat kararını haber vermediler
+
Aa
-

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2019’da Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından dosya yeniden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Mahkeme, davayı yeniden karara bağladı ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.

"AZICIK UZATDINIZ MI?"

Eren Erdem kişisel sosyal medya hesabından; 

"Bugün nihai olarak beraat ettiğim dava süresince, böyle manşetler attınız. Ben, sizin özrünüzü beklemiyorum.
Lakin, bu manşetlerle beni tutuklatıp, 17 ay babasız bıraktığınız evladımdan özür dileyin.
Beraat kararı kesinleşince azıcık utandınız mı?
Azıcık vicdanınız sızladı mı?" paylaşımı yaptı.

Öte yandan Eren Erdem'e FETÖ'cü diyen, terörist diyen medya Eren Erdem'in beraat kararını haber vermedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İstanbul
30.09.2022 16:03
Bu yandaş gazetecilerini ve basın sahiplerinin hepsini iktidar değiştiğinde bağımsız Türk mahkemelerinde yargılanmaları lazım ülkenin bu durumda olmasının sebeplerinden biride bunlar  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
30.09.2022 15:47
Bu ulkede hala Tc nin savcışı yargıcı ve adaleti azda olsa vardır Bay recebim secimden sonra Akp ve yandaşlarına sıra gelecektir hesap vermek için hamdolsun  
 
TC Bursa
30.09.2022 15:45
Onlar utanmaz çünkü utanma duygusu doğru ve dürüst insanlar da olur  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
7
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.