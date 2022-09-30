Yandaş medya yine fena yakalandı. FETÖ'cü dediler terörist dediler Eren Erdem'in beraat kararını haber vermediler

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2019’da Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından dosya yeniden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Mahkeme, davayı yeniden karara bağladı ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.

"AZICIK UZATDINIZ MI?"

Eren Erdem kişisel sosyal medya hesabından;

"Bugün nihai olarak beraat ettiğim dava süresince, böyle manşetler attınız. Ben, sizin özrünüzü beklemiyorum.

Lakin, bu manşetlerle beni tutuklatıp, 17 ay babasız bıraktığınız evladımdan özür dileyin.

Beraat kararı kesinleşince azıcık utandınız mı?

Azıcık vicdanınız sızladı mı?" paylaşımı yaptı.

Öte yandan Eren Erdem'e FETÖ'cü diyen, terörist diyen medya Eren Erdem'in beraat kararını haber vermedi.