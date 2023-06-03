Sosyal medya bu dansı konuşuyor! Kenan Doğulu söyledi Neslihan Atagül ‘Çakkıdı Çakkıdı’ oynadı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2016 yılında Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun bir kadınla yakınlaştığı görüntüler magazin dünyasının gündemine oturmuştu. Herkes ikiliden bir açıklama beklerken ünlü çift mutluluk pozları vererek 'boşanıyorlar' iddialarına cevap verdi.

Mavi derin sırt dekolteli iç çamaşırsız bir mini elbise tercih eden Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İddialı tercihiyle konuşulan Atagül, davette yaptığı dansla da dikkatleri üzerine çekti. Neskihan Atagül’ün Kenan Doğulu’nun ‘Çakkıdı Çakkıdı’ şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

