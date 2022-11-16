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Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı

Netflix şifre paylaşımını daha önceden yapmış kişilere yeni bir kolaylık sağlayacağını açıklamıştı. Artık yeni gelen güncellemeyle birlikte hesaba kimin, nereden, ne zaman girdiği tek tek görülecek. Ayrıca hesap sahibi dilediği hesaplardan istediği zaman çıkış yapabilecek.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:33
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Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor

Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
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Netflix'te şifre paylaşımı son dönemlerde çok popüler olmuş, abone kaybı yaşadığını söyleyen ve şifre paylaşımı sebebiyle kazancının düştüğünün altını çizen Netflix, şifre paylaşımını engellemek için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Ancak bazı kullanıcılar sevdiklerini kıramadıkları için şifrelerini paylaşıyor sonrasında ise paylaşımından dolayı pişmanlığını dile getiriyor.

Netflix ise bu noktada ana hesap sahibine yardımcı olacak ''Cihazları Yönet'' özelliğini devreye soktuğunu açıkladı.

Netflix'in yeni cihaz yönetimi özelliği şifrenin paylaşıldığı kişileri yönetebilme kolaylığı sunuyor. Yılsonu şifre paylaşımı ücretli olduğunda da yine getirilen bu işlev sayesinde cihazları yönetip, çıkış yapılabileceği ifade edildi.

CİHAZ YÖNETİMİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

Yukarıdaki resimden de anlaşıldığı üzere Netflix'in yeni özelliği, hesaba giriş yapan cihaz ve kullanıcıları, en son ne izlediği ve konum bilgisine kadar pek çok ayrıntısıyla hesap sahibine sunuyor.

Cihaz Yönetimi'nin en önemli avantajlarından biri, bazı cihazdan oturumu kolayca kapatabilmeyi sağlamak olarak tanımlandı. Daha önce cihazlardan oturumu kapatmak için tek tek uğraşırken, son yapılan güncelleme ile artık tek bir sayfada tüm cihaz ve kullanıcılar yönetilecek.

Netflix'in sunmuş olduğu bu özellik, şifre paylaşımı engelinden önce gelecek. Bir hesabın tek kullanıcıda olması gerektiğini savunan şirket, bu kapsamda kullanıcıları birbirinden ayırmak için bazı özellikleri devreye aldığını belirtti.

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