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BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu

Organize suç örgütü lider Sedat Peker’e Netfilx’ten teklif geldiği ortaya çıktı. Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in verdiği cevabı “Öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” sözleriyle anlattı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:23
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BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi

BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
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BAE’de bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’e Netflix’ten teklif geldiği ortaya çıktı. Peker’in avukatı Ersan Barkın, “Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. Öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.

Peker’in avukatı Barkın, Veryansın Tv’de Serkan Öz’ün programına konuk oldu. Avukat Barkın, Sedat Peker’e Netflix’ten teklif geldiğini açıkladı.

Barkın, “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum” dedi.

‘SEDAT PEKER’E SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLU’

Barkın, ayrıca Peker’e suikast girişiminde bulunan bir kişinin BAE’de tutuklu olduğunu söyledi. Barkın, “BAE’de bugün itibarıyla 2 aydır bir kişi tutuklu. Yani İranlı bir kişi tutuklu, Türkiye’den bağlantıları var, çok açık. Ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor.” ifadelerini kullandı.

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