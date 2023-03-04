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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir’de bir şahıs, traktörün el frenini çekmeyi unutması sonucu traktör tekerinin altında kalarak yaşamını yitirdi. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:39
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Nevşehir’de park ettiği traktörün altında kalan sürücü öldü

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Nevşehir’de traktör sürücüsü Hasan Ö. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Boğazköy'de traktör sürücüsü Hasan Ö. dün akşam saatlerinde kullandığı traktörün el frenini çekmeyi unutarak inmesi sonucunda traktör tekerinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Hasan Ö. (66) traktörünü köy bakkalının önüne park edip araçtan indi. Daha sonra el freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan traktörü durdurmaya çalışırken traktör tekerinin altında kaldı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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