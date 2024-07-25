New York borsasında sert düşüş

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,25 azalışla 39.853,87 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,32 düşüşle 5.427,12 puana, Nasdaq endeksi ise 650 puanın üzerinde kayıpla yüzde 3,62 azalarak 17.345,84 puana indi. S&P 500 endeksi Aralık 2022'den, Nasdaq endeksi ise Ekim 2022'den bu yana en kötü performansını sergiledi.

ABD'de bilanço sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte yatırımcıların dikkatini şirketlerin finansal sonuçlarına çevirdi. Alphabet ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları, piyasalarda olumsuz bir seyir oluşturdu.

Dün piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Alphabet'in hisseleri, bu yılın ikinci çeyreğinde gelir ve kârının beklentileri aşmasına rağmen YouTube reklam gelirlerinin yetersiz kalması ve yapay zeka alanındaki beklentilerin karşılanamaması nedeniyle yüzde 5,03 değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve Robotaxi tanıtımının ertelenmesi nedeniyle yüzde 12,33 düştü.

Visa'nın hisseleri, ödeme hacmindeki yavaşlama nedeniyle yüzde 4 gerilerken, çip üreticileri de değer kaybı yaşadı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 7,6 ve Arm'ın hisseleri yüzde 8,2 oranında düştü.

Analistler, piyasaların kapanmasının ardından IBM ve Ford'un açıklayacağı finansal sonuçların da yakından takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veri cephesinde ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca, ABD'de yeni konut satışları yüksek konut fiyatları ve mortgage faiz oranlarının etkisiyle haziranda aylık yüzde 0,6 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.