ÖSYM sınavına girenler dikkat! Soru kitapçığı yayımlandı

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM sınavına girenler dikkat! Soru kitapçığı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans düzeyinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi sınav oturumlarına ait soru ve cevap kitapçıklarını kamuoyunun kullanımına sundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyindeki Alan Bilgisi testlerine ait soru ve cevap anahtarlarının bir kısmını adayların incelemesine sundu. 14 Temmuz'da başlayan sınav maratonunun son oturumları olan bu testler, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarını kapsıyor.

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kendi bilgileriyle giriş yaparak, soruların tamamına erişebilirler. Bu erişim, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek ve saat 23.59'da son bulacak.

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