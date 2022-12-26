Niğde beyaza büründü

Niğde’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini ayaza bıraktı. Niğde il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla beraber yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Niğde İl Özel İdaresi ile Niğde Belediyesi ekipleri de kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.



(Kaynak: İHA)