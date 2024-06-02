Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti

Kaynak: AA
Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti

Nijerya'da, işçi sendikaları elektrik sübvansiyonunun yeniden sağlanması ve asgari ücretin artırılması talepleriyle ülke genelinde süresiz grev ilan etti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), elektrik sübvansiyonunun kaldırılması ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesi taleplerinin hükümet tarafından reddedilmesini protesto ederek süresiz greve başladı.

NLC Başkanı Joe Ajaero, yaptığı açıklamada, hükümetin yanlış kararlarıyla artan yaşam maliyetlerinin kabul edilemez boyutlara ulaştığını ifade etti.

Hükümetin ekonomik sorunlar karşısında sessiz kalması üzerine işçi sendikalarının yarından itibaren ülke genelinde süresiz greve gideceğini duyuran Ajaero, "Nijeryalıların, hükümetin çalışanların refahına öncelik vermemesi karşısında kendi haklarını savunmalarının zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Ajaero, hükümetin elektrik sübvansiyonunu yeniden sağlaması ve asgari ücreti artırması durumunda işçilerin iş başına döneceğini belirtti.

İlgili Haberler
Kira sınırında yeni sistem belli oldu. Yüzde 25 şartının yerine gelecek
Gram altın 1100 lira birden değişecek. Altın kahini net tarih verdi
Son Haberler
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti Yerel Haberler
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti
Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde Ekonomi
Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde
Mourinho'dan Bellingham'a ilginç Fenerbahçe teklifi Spor
Mourinho'dan Bellingham'a ilginç Fenerbahçe teklifi
İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor Ekonomi
İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor
Fenerbahçe'de Mourinho çılgınlığı. Kadıköy dolup taşacak Ali Koç gövde gösterisi yapacak Spor
Fenerbahçe'de Mourinho çılgınlığı. Kadıköy dolup taşacak Ali Koç gövde gösterisi yapacak
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı Yerel Haberler
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı