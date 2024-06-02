Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), elektrik sübvansiyonunun kaldırılması ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle asgari ücretin yükseltilmesi taleplerinin hükümet tarafından reddedilmesini protesto ederek süresiz greve başladı.

NLC Başkanı Joe Ajaero, yaptığı açıklamada, hükümetin yanlış kararlarıyla artan yaşam maliyetlerinin kabul edilemez boyutlara ulaştığını ifade etti.

Hükümetin ekonomik sorunlar karşısında sessiz kalması üzerine işçi sendikalarının yarından itibaren ülke genelinde süresiz greve gideceğini duyuran Ajaero, "Nijeryalıların, hükümetin çalışanların refahına öncelik vermemesi karşısında kendi haklarını savunmalarının zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Ajaero, hükümetin elektrik sübvansiyonunu yeniden sağlaması ve asgari ücreti artırması durumunda işçilerin iş başına döneceğini belirtti.