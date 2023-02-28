Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu. ''Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü''

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz aylarda bir programa konuk oldu. Şahinkaya, diplomat olan babasının görevi nedeniyle Senegal'de doğduğunu söyledi.

Oyuncu, babasının ilk başlarda oyuncu olmasına sıcak bakmadığını belirtti. Şahinkaya, "Avrupa'da birkaç ülkede yaşadım. 15 yaşında Türkiye'ye döndüm. Babam ise Cibuti'de şu an. Annem oyuncu olmam için hep arkamdaydı” dedi.

"BABAM BİRAZ DAHA GARANTİCİ"

"Babam ise açıkçası çok istemedi” diyen Şahinkaya şöyle devam etti: “Emin olamadı. Babam biraz daha garantici. 'Para var mı?' bu işte diyerek, ileride geçim sıkıntısı yaşamamı istemedi.”

"SONUNDA KAVUŞTUK"

Oyuncu, önceki gün babası Levent Şahinkaya'ya kavuştu. Sosyal medya hesabından babasıyla pozunu yayınlayan oyuncu altına şu notu düştü:

"Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü. Sonunda kavuştuk."

SENEGAL'DE DOĞDU

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitird. Oyuncu, 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Şahinkaya'nın çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür.



