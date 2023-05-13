Burak Deniz'e açtığı davadan vazgeçtiği iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'dan dava açıklaması

Sevgilisi ile Adana'daki bir otelde Burak Deniz tarafından hakarete uğrayan Nilperi Şahinkaya'nın açtığı davadan vazgeçtiği iddia edildi. Davanın devam ettiğini söyleyen Şahinkaya, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burak Deniz'e açtığı davadan vazgeçtiği iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'dan dava açıklaması

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, davalık olduğu Burak Deniz hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl Adana'da aynı otelde konaklayan Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşları Deniz'in hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek, dava açmıştı.

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Oyuncunun, davayı geri çektiği iddia edilmişti.

VAZGEÇME GİBİ BİR DURUM OLMAYACAK

Şahinkaya, "Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu konu hakkında çok bir şey konuşmak istemiyorum ve konuşmuyorum da zaten ama sürekli soruluyor bana gazeteciler tarafından... Şunu söylemek istiyorum. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum" dedi.

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