Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması! Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçen aylarda tartışma yaşadığı oyuncu Burak Deniz'e ilişkin, "Bir beyanatımız var, onu destekleyen görüntüler vardı. Ortaya çıktı ve bu yüzden çok yorum yapmaya gerek yok. Sonucu bekliyoruz" dedi.

Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması! Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi, Etiler'de görüntülendi. Çift, bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, Ramazan Bayramı için tatil planı yapmadıklarını ve aile büyüklerini ziyaret edeceklerini ifade etti.

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Şahinkaya, gazetecilerin geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile yaşadığı tatsız olayı sorması üzerine, "Bizim açımızdan çok değişen bir şey yok. Bir beyanatımız var, onu destekleyen görüntüler vardı. Ortaya çıktı ve bu yüzden çok yorum yapmaya gerek yok. Biliyorsunuz; bu kamu davası, şikayette bulunduk. Bunun için de beklentimiz yok. Sonucu bekliyoruz. Daha fazla konuşmayalım" açıklamasında bulundu.

Ünlü çift, ardından bayram mesajı verdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

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