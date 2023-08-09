Nilperi Şahinkaya'dan yeni 'Cem Garipoğlu' açıklaması

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle olan fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması gündeme bomba gibi düştü.

Nilperi Şahinkaya, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından tepki çekti. Bunun üzerine sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı.'' diyen Şahinkaya ''Hemen cevap vermem lazım'' dedi.

Çeşme'de Melis Çatak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Çatak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti. Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma ''O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın'' sözleriyle de sitemde bulundu.

Mekan çıkışı Melis Çatak'ın bir ayna bulduğunu ve kendisinin o aynadan bu fotoğrafı çektiğini söyleyen ünlü isimin açıklaması gündem yarattı. O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz'' diyerek bitirdi.

Fakat Şahinkaya'nın bu açıklaması daha da artan tepkilere yol açtı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN YENİ AÇIKLAMASI

Bunun üzerine Nilperi Şahinkaya yeni bir açıklama yapmak zorunda daha kaldı ve şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sukünetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği için çok sinirlendim.

Bunun dışında aptal bir linç kampanyası başlatıldı dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kari gelmedi. Bu yüzden böyle dedim.

Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."