Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verince tepki yağdı! Açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü oyuncu gelen tepkilere çektiği video ile yanıt verdi.

Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verince tepki yağdı! Açıklama geldi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşlarıyla çıktığı yemekte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Şahinkaya'nın yanında yer alan kişinin 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu olması tepkileri de beraberinde getirdi.

640xauto.jpg

Nilperi Şahinkaya eleştirilere Instagram sayfasında yayınladığı video ile yanıt verdi.

64ccba8e86b24a1b4c5a99d1.jpg

Sakine Garipoğlu ile yemekte tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" dedi.

640xauto-1.jpg

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuş ve büyük tepki toplamıştı.

thumbs-b-c-4034ca1aee37a1b98baeed5eaefd54d4.jpg

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ise 2021 yılında instagram hesabından bir aile fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğraftaki koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuk olduğu hala kan izlerinin durduğu iddia edildi. Koltuğu atmadıkları gibi üzerinde de gülerek poz veren Garipoğlu ailesi tepkilere neden olmuştu.

İlgili Haberler
Burak Deniz’e hapis şoku! Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuşlardı
Nilperi Şahinkaya Hande Erçel ve Hafsanur Sancaktutan’ı ti’ye aldı
Nilperi Şahinkaya sevgilisini suya sokmakta zorlandı
Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması
Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler Magazin
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler
Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı Siyaset
Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı
Milli sporculardan tam 57 madalya Spor
Milli sporculardan tam 57 madalya
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi Dünya
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi
Rüyada ocak görmek ne demek? Rüyada ocak görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada ocak görmek ne demek? Rüyada ocak görmenin anlamı nedir?
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması Spor
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı Siyaset
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı