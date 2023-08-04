Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verince tepki yağdı! Açıklama geldi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşlarıyla çıktığı yemekte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Şahinkaya'nın yanında yer alan kişinin 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Nilperi Şahinkaya eleştirilere Instagram sayfasında yayınladığı video ile yanıt verdi.

Sakine Garipoğlu ile yemekte tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ise 2021 yılında instagram hesabından bir aile fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğraftaki koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuk olduğu hala kan izlerinin durduğu iddia edildi. Koltuğu atmadıkları gibi üzerinde de gülerek poz veren Garipoğlu ailesi tepkilere neden olmuştu.