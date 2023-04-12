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Uludağ nisanda kış sezonunu aratmadı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:22
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Nisan ayında Uludağdaki kar kalınlığı kış sezonunu aratmadı

Uludağ nisanda kış sezonunu aratmadı
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(AA) Meteorolojik uyarıların ardından Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Sezonu 20 Mart'ta kapatan Oteller Bölgesi'nde yağışı fırsat bilenler, açık pistlerde kayak yaptı.

YAĞIŞIN GÜN BOYU DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Uludağ, geçen sene 11 Nisan'da da beyaz örtüyle kaplanmıştı. O tarihte kar kalınlığı 88 santimetre ölçülmüştü.

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