Normalleşme ve anormalleşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı siyasetteki normalleşme meyvelerini vermeye başladı.

CHP Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buluştu.

CHP’nin Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki buluştu.

Hakan Fidan görüşmesinde ele alınan konuları sorunca Prof. Dr. Uzgel şunları söyledi:

-“Çok açık ve net bir görüşme oldu. Genel Başkanımız Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mutabakatı sonrası ilk görüşmemiz oldu. Sayın Özel’in yurt dışındaki konuşmalarını dosya halinde bakanlığımıza verdik. Yurt dışı temaslarımıza gitmeden önce de bakanlığımızdan bilgilendirme yapılması talebinde bulunduk.

Dış politikamızda ülkemizin millî menfaatleri açısından söylem birliği önemlidir. Ana muhalefet olarak kamuoyuna yaptığımız dış politikaya yönelik eleştirilerimiz elbette devam edecektir.

Genel Başkanımızın 120 ülke liderine “Gazze” konusunda gönderdiği mektubu da Sayın Fidan’a verdim.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı seçilmesi Avrupa’da iktidarda olan ya da olmayan sosyal demokrat partilerle ilişkilerimizi güçlendirdi.

Ülkemizin dış politikadaki hedefleri açısından iktidar ve muhalefet ortak hareket etme konusunu ele aldık.”

Mehmet Özhaseki görüşmesinde ele alınan konuları sorunca Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek şunları söyledi:

-“İstanbul Boğazı’nın gerek ön görünüm gerekse geri görünüm yerleşmelerinde bulunan ve tarihî değerleri olmayan ancak deprem riski açısından büyük tehlike arz eden yapılara ilişkin hukuki sorunlar hakkında rapor vererek yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu vurguladık.

Belediyelerimizin İller Bankası kesintilerinin yüksek oranda olmasının vatandaşa hizmeti olumsuz etkilediğini belirttik.

4 yılda bir değerlendirmesi yapılan emlak vergisine ilişkin değer tespitinin 2021’de yapılmasından sonra meydana gelen TÜİK oranındaki emlak vergi gelirlerinin ENAG oranında gider nedeniyle belediyeleri maddi sıkıntıya düşürdüğünü anlattık ve yasal düzenleme ile tüm partilerin belediye başkanlarına destek verilmesini istedik.

Belediyelerin SGK ve vergi borçları için hesaplarına uygulanan haciz ve bloke gibi uygulamaların da bütçelerinde sıkıntı yarattığını söyledik.

Son olarak da 31 Mart’ta seçilen belediye başkanlarımızın Özel Kalem Müdürlüklerine istisnai kadro talebine bakanlığın daha hızlı onay vermesini talep ettik.

Olumlu bir diyalog oldu.”

Genel Başkan Özgür Özel, CHP kabinesini açıklarken şöyle demişti:

-“Gazeteciler bakanlarımızı telefonla arayarak hızla doğru bilgiye ulaşacaklar…”

CHP ve AKP arasında başlayan bu ilk görüşmeler ortaya konulan sorunların çözümünü sağlayacaksa Erdoğan da Özel de kamuoyundan olumlu destek görürler.

Gerek vatandaşların sorunlarının hızlı çözümü gerekse dış politikada millî tavır normalleşmeye da büyük katkı sağlayacaktır.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Meclis’teki muhalefetle ve eğitimcilerle mutabakat sağlamadan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" uygulamasına attığı imza da normalleşme değil anormalleşme örneğidir.